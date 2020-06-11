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11 Haziran 2020 Perşembe 17:14:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 17:14:00

New York borsası düşüşle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,24 azalışla 26.115,01 puandan işlem gördü.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,65 düşüşle 3.105,66 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 değer kaybıyla 9.795,45 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri desteklemeyen açıklamaları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün sona eren haziran toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Komitenin karar metninde, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulandı.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 daralacağı tahmininde bulunan Fed, fonlama oranına ilişkin medyan beklentisini ise 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 0,1 olarak belirledi.

Öte yandan, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedildi.

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