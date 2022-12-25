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25 Aralık 2022 Pazar 16:10:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 16:10:00

Nevşehir'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kuraları tamamlandı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Nevşehir'de bin 731 konutun kura çekimi tamamlandı.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda dün başlayan ve bugün de devam eden kuraya, başvuru yapan bazı vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçeleri ile Çat, Göre, Kaymaklı, Sulusaray ve Tatlarin beldelerine inşa edilecek 705 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kent merkezi ile Avanos, Gülşehir, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde yapılacak 1026 konutun hak sahipleri de dün gerçekleştirilen törende kurayla belirlenmişti.

Etiketler : nevşehir sosyal konut kura ilk evim ilk iş yerim
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