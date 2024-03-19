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NATO'nun inovasyon hızlandırıcı ağına Türkiye'den 8 merkez daha katıldı
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19 Mart 2024 Salı 12:33:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 12:33:00

NATO'nun inovasyon hızlandırıcı ağına Türkiye'den 8 merkez daha katıldı

Kaynak: AA

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Bakan Kacır, NATO'nun inovasyon hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na Türkiye'den 8 yeni merkezin katıldığını belirterek, "Böylece ülkemizin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, NATO'nun Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyonu Hızlandırıcısı (DIANA) Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin teknoloji altyapısı ve kabiliyetlerine yaptıkları yatırımların getirilerini uluslararası arenada da gördüklerini belirten Kacır, "Ulusal eş güdümü Bakanlığımızca yürütülen NATO hızlandırma programı DIANA'nın Test Merkezleri Ağı'na Türkiye'den 8 yeni merkez daha katıldı. Böylece ülkemizin ağda yer alan test merkezi sayısı 10'a ulaştı." bilgisini verdi.

Kacır, DIANA Programı'nın 9 ileri teknoloji alanında sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ayrıca danışmanlık, geniş bir yatırımcı ağına ulaşım, hızlandırma ve test merkezlerine ücretsiz erişim, ürün test imkanları, NATO ve müttefik ülkelerin pazarlarına erişim imkanı sunuyor. Programın 2023'te açılan pilot çağrılarında desteklenmeye hak kazanan 44 firma içinde 2 Türk firmamız da yer aldı. DIANA Programı'na seçilen şirketler, teknolojilerini geliştirebilecekleri, test edebilecekleri ve doğrulayabilecekleri altyapılara sahip 10'u ülkemizde yer alan 182 test merkezine ücretsiz erişim imkanı elde ediyor."

Türk şirketlerinin bu ağda yer almasının önemine işaret eden Kacır, "Bu ağda Türkiye'den daha çok merkezin yer alması sayesinde programın uygulamasında ülkemizin etkinliği artacak, desteklerden daha çok şirketimiz faydalanırken, programa seçilen şirketler ülkemizdeki test merkezlerini kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

DIANA PROGRAMI NEYİ AMAÇLIYOR?

DIANA Programı, NATO'nun teknolojik üstünlüğünün korunmasını ve çığır açan teknolojilerden etkin şekilde yararlanmasını amaçlıyor. Program, "büyük veri", "yapay zeka", "otonomi", "kuantum", "biyoteknolojiler ve insan gelişimi", "hipersonik", "enerji ve itki", "yeni malzemeler ve gelişmiş üretim" ve "uzay" olmak üzere 9 teknoloji alanında sivil ve askeri amaçlı teknolojiler geliştiren şirketlere 300 bin avroya kadar hibe destek sağlıyor.

TÜRKİYE'DEKİ TEST MERKEZLERİ

DIANA Programı'na dahil olan Türkiye'deki test merkezleri şöyle:

"TÜBİTAK (BİLGEM, SAGE, MAM), Biyolojik Kimyasal Test Merkezi, KBRN Savunma Teknolojileri Araştırma Grubu, ODTÜ Mikro Elektromekanik Sistemler Merkezi, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi ve BİAS Mühendislik."

Etiketler : mehmet fatih kacır nato inovasyon
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