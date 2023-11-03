Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda teknoloji girişimciliği alanında büyük ilerleme kaydettiğini belirterek "NATO İnovasyon Fonu yetkililerini hem doğrudan startuplarımıza hem de girişim sermayesi fonlarımız aracılığıyla Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kacır, Nato İnovasyon Fonu yetkililerini kabul etti.

Kacır, görüşmede, Türkiye'nin son 20 yılda teknoloji girişimciliği alanında büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek "Derin teknoloji startuplarımız, ittifakın güvenliği açısından kritik ürün ve teknolojileri geliştirebilecek yetkinlikte. NATO İnovasyon Fonu yetkililerini hem doğrudan startuplarımıza hem de girişim sermayesi fonlarımız aracılığıyla Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum." dedi.

NATO İNOVASYON FONU



Türkiye dahil toplam 23 NATO müttefikinin finansal taahhütleri sonucunda kurulan ve 11-12 Temmuz tarihleri düzenlenen Vilnius Zirvesi'nde kamuoyuna duyurulan "NATO İnovasyon Fonu", yatırım faaliyetlerine başlıyor.

İttifakın 1 milyar vatandaşının güvenliğini korumaya hizmet edecek ve teknolojilere finansman sağlayacak 1 milyar avro büyüklüğündeki fon, dünyanın ilk çok uluslu girişim sermayesi ve aynı zamanda Avrupa'nın en büyük derin teknoloji fonu olması özelliğini taşıyor.

Fonun, müttefiklerin inovasyon ekosistemlerinin güçlendirilmesinde, derin teknolojiler alanındaki finansman ihtiyacının karşılanmasında ve geliştirilen teknolojilerin müttefiklerin kullanımına sunulmasında etkin rol oynaması bekleniyor.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA YATIRIM



NATO İnovasyon Fonu, ittifakın güvenliğinde kritik önemi bulunan yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, otonom ve robotik sistemler, kuantum, biyoteknoloji, yeni malzemeler ve ileri imalat, enerji ve uzay alanlarında kritik teknolojileri geliştiren startuplara ve bu teknolojileri destekleyen girişim sermayesi fonlarına yatırım yapacak.

BAKANLIK, FONUN 6'NCI BÜYÜK ORTAĞI



Türkiye adına, NATO İnovasyon Fonu'na 15 yıl boyunca yaklaşık 45 milyon avro finansman sağlayacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 23 ülke içinde fonun 6. büyük ortağı konumunda. Bakanlık, fonun performansının ve yatırımlarının izlenmesinden sorumlu olacak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarının fona sunulmasına katkıda bulunacak.

Bu kapsamda, NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı (Managing Partner) Andrea Traversone, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek, derin teknolojiler alanındaki girişimler ve bu alana finansman sağlayan girişim sermayesi fonları ile görüşmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde 24-27 Ekim'de İstanbul ve Ankara'ya ziyaretler yaptı.

Ziyaretlerde, Türkiye'nin startup ekosistemi tanıtıldı, derin teknoloji girişim sermayesi fonları ve startuplar ile toplantılar düzenlendi.

İstanbul'da 25 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimciliği etkinliklerinden olan "Webrazzi Zirvesi"nde NATO İnovasyon Fonu'na özel oturum düzenlendi. NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı (Managing Partner) Andrea Traversone ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dorman, fona ilişkin bilgi verdi.

ODTÜ TEKNOKENT ZİYARET EDİLDİ



İstanbul programı kapsamında Türkiye Kalkınma Fonu'nun ev sahipliğinde derin teknoloji fonları ve şirketlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Programın Ankara ayağında, ODTÜ Teknokent ziyaret edildi, Teknokent tarafından şirketlere sağlanan desteklere, Türkiye Kalkınma Fonu ve ODTÜ Teknokent ortaklığıyla kurulan INVEST 101 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ilişkin bilgi verildi. Derin teknoloji startupları tarafından fon ekibine yatırım sunumları da yapıldı.

Türkiye ziyaretine ilişkin olarak NATO İnovasyon Fonu Yönetici Ortağı Andrea Traversone, "Türkiye NATO İnovasyon Fonu için önemli bir ortak. Son ziyaretimde gelişen Türk DSR (Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık) teknoloji ekosistemindeki birçok şirket ve yatırımcıyla bir araya geldim. Türkiye'de önceki dönemlerde başarılı yatırımlar gerçekleştirdim ve fonun bu büyüyen pazardaki potansiyel yatırımlarını desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

NATO İnovasyon Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Dorman da "Güçlü STEM yeteneğimiz ve AR-GE faaliyetlerimiz göz önüne alındığında, Türkiye'nin derin teknoloji inovasyonunun uluslararası alanda etki yaratması için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. NATO İnovasyon Fonu'nun Türk ekosistemindeki işbirliklerinin Türkiye'deki derin teknoloji yatırımı ve girişimcilik ortamını beslemek için katalizör görevi görecek olması heyecan verici." ifadelerini kullandı.

NATO İnovasyon Fonu yetkililerinin düzenli aralıklarla Türkiye'yi ziyaret etmeleri ve derin teknoloji alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri öngörülüyor.