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25 Haziran 2020 Perşembe 14:44:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 14:44:00

Muz üretimi yılda 550 bin tonu buldu

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'de muz tüketiminin yüzde 79'unun yerli üretimden karşılandığını belirterek, muz üretiminin 2002-2019 döneminde ise 95 bin tondan yaklaşık yılda 550 bin tona ulaştığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Bakanlığa bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) çalışmalarının etkisiyle muz üretiminin son yıllarda hızla arttığına işaret etti.

Yerli ürünlerin yaklaşık yüzde 32'sinin TAGEM'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve tescil ettirilen çeşitlerden oluştuğunu aktaran Pakdemirli "Muz üretiminde verimi ve kaliteyi artırmak için Enstitümüz tarafından bugüne kadar 13 proje tamamlandı. Bu gelişmelerin de etkisiyle Türkiye'de muz tüketiminin yüzde 79'u yerli üretimden karşılanır hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, muz üretiminin 2002'de 95 bin ton iken 2010'da 210 bin 178 tona çıktığına işaret ederek, "2019 yılında ise 2002 yılına göre yaklaşık 6 katlık artışla üretim 550 bin tona ulaştı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin muz açısından geçmişte net ithalatçısı konumunda olduğunu, buna karşın son yıllarda yerli üretimin artmasıyla ithalatta azalma yaşandığını belirten Pakdemirli, 2017'de ithalatın 208 bin ton, 2018'de 155 bin ton, geçen yıl ise ise 122 bin ton olarak hesaplandığını kaydetti.

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