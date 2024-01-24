VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan X hastalığı açıklaması
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakayı ele verdi
İşgalci İsrail 25 bin 700 Filistinliyi katletti
Somali'de askeri üsse saldırı
CHP'li İBB vatandaşı çileden çıkardı!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Ankara'da... Resmi törenle karşılanıyor
24 Ocak 2024 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 13:52:00

MÜSİAD'dan Girişimciliğe GÜM! etkisi

ABONE OL

Son dönemde birçok alanda olduğu gibi dijital dönüşüm ve girişimcilikle ilgili faaliyetlerinde de vites büyüten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu girişimcilik, ürünleştirme ve markalaşmayı tek bir etkinlikte buluşturuyor.

Türkiye'de uzun yıllardır girişimcilik kavramının tek başına ele alındığının altını çizen MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu artık bu kavramın yeterince yaygınlaştığının, teorik olarak olgunlaştığının, artık sonraki aşama olan ürünleştirme ve markalaşmayla birleştirilmesi gerektiğini vurgulayacağı bu etkinliği 7 Şubat 2024 Çarşamba Günü MÜSİAD Genel merkezde her biri alanında lider ve marka isimlerle gerçekleştiriyor.

Etkinlik hakkında konuşan Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci MÜSİAD'ın her sektörde binlerce üyesinin bulunduğunu hatırlatarak bu sektörlerin tümünde yapılacak yeni girişimlere ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor. Ancak sadece yeni girişimlerin yeterli olmadığını belirten Çiftci, girişimcilikte de bir paradigma değişiminin şart olduğunun, girişimcilerin girişimlerini ürünleştirme ve markalaştırmayla taçlandırması gerektiğini söyledi.

ÖLÜM KANYONUNDAN GÜM! İLE ÇIKACAĞIZ

Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Kuran ise şöyle konuştu: "Girişimcilikte "Ölüm Kanyonu" adı verilen bir kavram var. Her yeni 100 girişimden sadece 10'u 10 yıl boyunca hayatta kalıyor. Sadece biri de 20 yılını tamamlıyor. Demek ki bizim girişimcilikten yana bir eksiğimiz yok. Eksikliğimiz girişimleri büyütmek noktasında, yani ürünleştirme ve markalaştırmada. Biz de buna MÜSİAD olarak GÜM! Etkisi adını verdiğimiz bir yaklaşımla çözüm arıyoruz.

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü MÜSİAD Genel Merkez'de "Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi" düzenliyoruz. Bu zirve ile amacımız, girişimciliğin çeşitli yönlerini, özellikle ürün geliştirme, markalaşma ve yatırım süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele alacak dört oturum ile tartışmak ve farkındalık oluşturmaktır."

İŞTE GÜM! ETKİSİ OTURUMLARI

Panel Oturumları:

1. Oturum: Bir Girişim Nasıl Başlamalı

2. Oturum: Ürünleşme ve Markalaşmanın Önemi

3. Oturum: Girişimcilik Dünyasında Yatırım Enstrümanları

4. Oturum: Girişimci Tecrübeleri

Etiketler : müsiad ekonomi güm
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX