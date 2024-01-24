MÜSİAD'dan Girişimciliğe GÜM! etkisi

Türkiye'de uzun yıllardır girişimcilik kavramının tek başına ele alındığının altını çizen MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu artık bu kavramın yeterince yaygınlaştığının, teorik olarak olgunlaştığının, artık sonraki aşama olan ürünleştirme ve markalaşmayla birleştirilmesi gerektiğini vurgulayacağı bu etkinliği 7 Şubat 2024 Çarşamba Günü MÜSİAD Genel merkezde her biri alanında lider ve marka isimlerle gerçekleştiriyor.

Etkinlik hakkında konuşan Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci MÜSİAD'ın her sektörde binlerce üyesinin bulunduğunu hatırlatarak bu sektörlerin tümünde yapılacak yeni girişimlere ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor. Ancak sadece yeni girişimlerin yeterli olmadığını belirten Çiftci, girişimcilikte de bir paradigma değişiminin şart olduğunun, girişimcilerin girişimlerini ürünleştirme ve markalaştırmayla taçlandırması gerektiğini söyledi.

ÖLÜM KANYONUNDAN GÜM! İLE ÇIKACAĞIZ

Organizasyon Komitesi Başkanı Ahmet Kuran ise şöyle konuştu: "Girişimcilikte "Ölüm Kanyonu" adı verilen bir kavram var. Her yeni 100 girişimden sadece 10'u 10 yıl boyunca hayatta kalıyor. Sadece biri de 20 yılını tamamlıyor. Demek ki bizim girişimcilikten yana bir eksiğimiz yok. Eksikliğimiz girişimleri büyütmek noktasında, yani ürünleştirme ve markalaştırmada. Biz de buna MÜSİAD olarak GÜM! Etkisi adını verdiğimiz bir yaklaşımla çözüm arıyoruz.

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu olarak, 7 Şubat 2024 Çarşamba günü MÜSİAD Genel Merkez'de "Girişimcilik, Ürünleşme ve Markalaşma Zirvesi" düzenliyoruz. Bu zirve ile amacımız, girişimciliğin çeşitli yönlerini, özellikle ürün geliştirme, markalaşma ve yatırım süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele alacak dört oturum ile tartışmak ve farkındalık oluşturmaktır."

İŞTE GÜM! ETKİSİ OTURUMLARI

Panel Oturumları:

1. Oturum: Bir Girişim Nasıl Başlamalı

2. Oturum: Ürünleşme ve Markalaşmanın Önemi

3. Oturum: Girişimcilik Dünyasında Yatırım Enstrümanları

4. Oturum: Girişimci Tecrübeleri