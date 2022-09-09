VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Yerlikaya'dan 'metrobüs kazası' açıklaması: 42 yaralı var
İsveç'te camiye alçak saldırı
Buckingham Sarayı'nda bir ilk! Kral 3. Charles giriş yaptı
Yapılan transferler Okan Buruk'u mutlu etti
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Polonya, AB'nin elektrik kullanımında zorunlu kesinti önerisine karşı çıktı
24 kameramanı Uğur Tüney, Afganistan'da yaptığı haber ile ödüle layık görüldü
Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor! MÜSİAD EXPO 2022, küresel ve b...
AB ülkeleri, Komisyan'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkedeki futbol maçları erteledi
MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor
Denizli-Muğla sınırında orman yangını
"İran'ın son cevabı bizi geriletiyor"
Enerji krizi AB'yi ikiye böldü
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan sorusuna cevap
TB2 SİHA filosu kurmak istiyorlar!
"Kayıt dışı ekonomi sorununu çözmeye kararlıyız"
"Herkes şark kurnazı"
Başkan Erdoğan'dan F-16 çıkışı: ABD bizi farklı yollara sevk etmesin
Fransa'dan Macron'a eleştiri Erdoğan'a övgü
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gökay Kalaycıoğlu İle 360 Derece
09 Eylül 2022 Cuma 16:53:00 - Güncelleme:09 Eylül 2022 Cuma 17:21:00

MÜSİAD, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor! MÜSİAD EXPO 2022, küresel ve bölgesel ticarete yön verecek

ABONE OL

Türkiye ve bölgenin en önemli karma ticaret fuarlarından olan MÜSİAD EXPO, 2-5 Kasım tarihlerinde 19'uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuara 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı bekleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı, bu yıl 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak. 19'uncu kez düzenlenecek etkinlikte, 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcı ağırlanması ön görülürken, fuara gelecek nitelikli alım heyetleri girişimci, yatırımcı ve sanayici iş insanları ile bir araya gelecek.

MÜSİAD EXPO'DA NİTELİKLİ ALIM HEYETLERİ İŞ İNSANLARI İLE BULUŞACAK

Pandemi sonrası gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO 2020'de salgının etkilerine rağmen yüzde 97'lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya çıktığını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel etkilerden sıyrılan MÜSİAD EXPO 2022'nin küresel ticarete yön vereceğini söyledi.

Genel Başkan Asmalı değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

2020'de düzenlenen fuarımız yüzde 97'lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya koydu. Geçtiğimiz dönemde pandeminin etkilerinden sıyrılarak güvenli hizmet anlayışıyla yapılan tek fuar olan MÜSİAD EXPO'da 14 bin metrekarelik bir alanda 102 ülkeden ziyaretçi ağırladık. 1993'ten beri düzenlediğimizi fuarda bu yıl 25 bin metrekarelik alanda, 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağız. Avrupa'dan, Asya'dan Afrika'dan ve MENA bölgesinden çok ciddi katılım var. Azerbaycan, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden nitelikli alım heyeti küresel ticaretin merkezi MÜSİAD EXPO'da yerini alacak. MÜSİAD EXPO'da bir kapsamlı ve derinlemesine bir araştırma yaparak firma ve ürün bazlı alım heyetlerini ülkemize davet ettik. 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirecek B2B görüşmelerin olumlu sonuçlar doğuracağını ön görüyoruz. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek bu büyük buluşma için heyecanlıyız.

MÜSİAD EXPO, TÜRKİYE'NİN 2023 VİZYONUNA DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAK

Ticari diplomasi alanındaki çalışmalara da atıfta bulunan Genel Başkan Asmalı, fuar kapsamında D8 Büyükelçiler buluşması düzenleneceğine işaret etti. Başkan Asmalı ayrıca, MÜSİAD EXPO'nun Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğrudan katkı sunacağını belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı açıklamasına şöyle devam etti:

MÜSİAD EXPO 2022, aynı zamanda ticari diplomasinin de kalbidir. Türkiye'nin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO çerçevesinde düzenlenecek Uluslararası İş Forumu ve çeşitli etkinlikler ile dünyanın dört bir yanından diplomatik misyonları, yurt dışı temsilcilerimizi, ülkemizdeki büyükelçi, konsolos ve fahri konsolosları iş insanlarımızla buluşturacağız. MÜSİAD EXPO'da bu yıl D8 Büyükelçilerinin katılımıyla bir etkinlik de düzenlenecek. Ülkemizin 2023'te 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. Geçmişte yapılan fuarlarda milyarlarca dolarlık ticaret ile ekonomiye katkı sağlandı. Bu fuarda da maksimum düzeyde ticari bağlantı ile ülkemizin 2023 vizyonuna doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Etiketler : müstakil sanayici ve işadamları derneği müsiad expo fuar
Süperstar'lı kapanış

Süperstar'lı kapanış
Atatürk imajı

Atatürk imajı
Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu

Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu
Ayrılmaz ikili

Ayrılmaz ikili
60 bin kişilik koro

60 bin kişilik koro
Oyun değil evleniyoruz

Oyun değil evleniyoruz
Harbiye şovu

Harbiye şovu
Yeni gelin eşini öve öve bitiremedi

Yeni gelin eşini öve öve bitiremedi
Sahne öncesi serum takviyesi

Sahne öncesi serum takviyesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes