MÜSİAD, hayata geçirdiği vizyon projeleriyle Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, MÜSİAD EXPO'nun güçlü bir etki bıraktığını belirtti.

Anadolu'nun yükseldiğine, MÜSİAD üyelerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki yatırımlarına işaret eden Asmalı, MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi gibi yapıların uluslararası ticarete dinamizm kazandıracağını vurguladı.

MÜSİAD olarak Türkiye Yüzyılı'na hazır olduklarını, Türkiye'nin her alanda kalkınacağı yeni yüzyılını "bir ve beraber" inşa edeceklerini belirten Asmalı, Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi ile 40 bin yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Eylül 2021'de MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu ile devraldıkları MÜSİAD Genel Başkanlığı görevinde bir yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Asmalı, şunları kaydetti:

"Geçen sürede ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirirken, yeni projeler ile ülkemizin güçlü yarınları için adımlar attık. 2022'yi 'Yatırım Yılı' ilan ederken, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında itici güç olacak üretim altyapısını kurgulamayı amaçladık. Yine bu çerçevede Anadolu'nun uluslararası rekabete açık üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiğimizi belirterek, ihracat odaklı üretim, yatırım ve istihdam odaklı çalışmalarımızı hızlandırdık. 'Yatırım Yılı' vizyonu içerisinde yer alan Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi ile ülkemizin dört bir yanındaki MÜSİAD üyeleri, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yatırım çalışmalarını hayata geçirdi. Adana, Ankara, Batman, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Zonguldak ve daha birçok şehrimizde yatırım yapan üyelerimiz, Anadolu'nun güçlü potansiyelini teyit etmiş oldu.

MÜSİAD Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi kapsamında MÜSİAD üyelerinin Türkiye genelinde yaptığı yatırım miktarı 35 milyar TL'ye ulaştı. Aynı zamanda bu yatırımlar ile 40 bin yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. 'Yatırım Yılı' çerçevesinde ülkemizin dört bir yanında yatırımları devam eden üyelerimiz, üretim ve istihdamı merkez alan güven hareketine güç katıyor. Bu hamle ile aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 30 şehre yayılan ve 50 noktaya ulaşan bir yatırım ağı kuruldu. Bu çerçevede Batman'da üyelerimiz tarafından tamamlanarak faaliyete geçen yatırımlar çerçevesinde 4 fabrikanın açılışını yaptık. Erzurum'da Türkiye'de ilk defa faaliyete geçen Cağ Kebabı Üretim Tesisi'ni Erzurum üyelerimizin girişimleriyle harekete geçirdik. Anadolu'nun dört bir yanında yatırımlarımız sürecek. Çünkü biz bu ülkeye ve oluşturduğu potansiyele, barındırdığı fırsatlara inanıyoruz."

MÜSİAD EXPO



Mahmut Asmalı, 2-5 Kasım'da TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO 2022'nin 24 sektörden iş insanlarını bir araya getirdiğini belirterek, "1993'ten bu yana 2 yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, bu sene 19. kez gerçekleştirildi. 24 sektörü bir araya getiren, Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı olan etkinlik; aynı zamanda uluslararası programları ile tam bir ticari diplomasi şölenidir." ifadelerini kullandı.

121 ülkeden 80 bine yakın ziyaretçi ağırladıkları MÜSİAD EXPO'nun, sınırları aşan etkisini her geçen yıl arttırdığını belirten Asmalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aldığımız ilk verilerde de bunu teyit etmek büyük memnuniyet uyandırıyor. 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturma hedefimiz vardı. İlk verilere göre, ciddi bir iş birliği ortamı sağlandı. Anketlerimiz tamamlandığında bu konuda net verileri kamuoyuyla paylaşacağız. 25 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirilen etkinlikte 600'e yakın firma stant açtı. Bununla birlikte titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz, ürün ve hizmet bazlı 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetlerini doğrudan muhatapları ile bir araya getirdi. Cezayir, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Pakistan, Rusya, Mısır, Endonezya, Ürdün, Avusturya, Fas gibi ülkelerden yoğun bir ziyaretçi profili ile karşılaştık. Yanı sıra ülkemizin tüm illerinden misafirlerimiz, MÜSİAD EXPO'da yeni iş birliklerine kapı araladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız, bakanlarımız, yabancı ülkelerden üst düzey bakan ve diplomatik temsilcinin katılımı MÜSİAD EXPO'nun önemini gözler önüne seriyor."

"İHRACATIMIZI ARTIRACAK ADIMLARIMIZI SIKLAŞTIRACAK VE BU ÇERÇEVEDE FAALİYETLERİMİZİ GENİŞLETECEĞİZ"



MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, değişen yeni dünyada gıda güvenliğinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yeni dönemde ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam çalışmalarına hız vereceklerini belirten Asmalı, MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi ile yatırımcı ve girişimci iş insanlarına yol göstereceklerini söyledi.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel ticaret için güvenli bir liman olarak etkisini artırdığını vurgulayan Asmalı, "MÜSİAD EXPO çerçevesinde uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliği hayata geçirdik. Bunlardan biri, kısa adı 'MÜSİAD Invest' olan MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı ve MÜSİAD'ın G20 hedeflerine değinen Asmalı, Meksika ve Arjantin'de kurulacak yapılanmalar ile bu hedefe ulaşacaklarını bildirdi. Asmalı, "2022'de başlattığımız değişime 2023'de daha kapsamlı bir stratejik plan ile devam edeceğiz. İhracatımızı artıracak adımlarımızı sıklaştıracak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi genişleteceğiz. Anadolu Ekonomi Diplomasisi programımız bu stratejinin odak noktası konumunda." ifadelerini kullandı.

Asmalı, Nijerya, BAE, Macaristan, Ruanda, Güney Sudan, Yeni Zelanda, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Ankara büyükelçilerini Anadolu'daki iş insanları ile bir araya getirdikleri programlarının büyük ilgi gördüğünü belirtti.

"MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"



Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu alan MÜSİAD'ın, mesleki staj hareketliliğine destek sağladığını aktaran Asmalı, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liselerinde eğitim gören, motorlu araçlar, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik bölümlerinden yaklaşık 80 öğrenci, Avusturya'nın Viyana şehri ve Belçika'nın Brüksel şehrinde belirlenen firmalarda iki ayrı grup olarak ekim ve kasım ayında staj hareketliliği ve yerinde uygulama eğitimlerine katıldı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programı ile mesleki eğitim öğrencilerinin yurt dışında staj hareketliliğine katılmaları, yerinde uygulama eğitimleri ile yeni deneyimler kazanmaları hedefleniyor. Mesleki eğitime yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

MÜSİAD olarak, içinde bulunduğumuz dönemde sosyal sorumluluk projeleri ile ticari diplomasinin yanında insani diplomasi faaliyetlerine de yoğunlaştık. Suriye'nin İdlib bölgesinde 600 briket evden oluşan bir MÜSİAD Köyü kurduk. Sadakataşı Derneği iş birliğinde hayata geçirilen projenin açılışını İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle yaptık. Bu çerçevede hiç şüphesiz MÜSİAD Köyü, umutları yeşerten bir proje olmuştur. Milletimiz ve üyelerimizin desteğiyle bu çalışmaları güçlendirerek devam ettireceğiz. Bununla birlikte Yetim Vakfı ile sürdürdüğümüz 'yetim hamiliği' uygulaması ile binlerce çocuğumuza kol kanat geriyoruz. MÜSİAD Kadın ve Ak Yuva Vakfımız arasındaki iş birliği, dezavantajlı kız çocuklarımız ve hanım kardeşlerimiz için umut olan bir uygulama. Afganistan'da, Pakistan'da, Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Sosyal sorumluluk ve insani diplomasi çerçevesinde yeni projeler üzerinde çalışıyoruz."