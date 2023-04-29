"Yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 27. Olağan Genel Kurulu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Önceki Dönem Genel Başkanları Erol Yarar, Ali Bayramoğlu, Ömer Cihad Vardan, Prof. Dr. Ömer Bolat, Abdurrahman Kaan, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, il protokolü, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından MÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın 33 yılda elde ettiği başarıların altında Türkiye'nin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği 'devrim' niteliğindeki stratejik kalkınma hamlelerinin yattığını söyledi. Başkan Asmalı değerlendirmesinde, "Bu sessiz devrimin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş, bugün güç çarpanı mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce 'Barış İnşa Edici Bölgesel Bir Güç' seviyesine; Şimdi de 'Kural Koyucu Küresel Bir Oyuncu' haline getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada yaktığı 'Vicdan ve Adalet Meş'alesi'; içerden ve dışardan tüm engellemelere rağmen dalga dalga büyümüş; 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' idealleriyle insanlığa ümit olmuştur. Bu meş'aleyi 'Türkiye Yüzyılı'nda' daha da parlatarak yeni nesillere taşımak hepimizin boynunun borcudur" dedi. MÜSİAD'ın 2021-2023 döneminde hayata geçirdiği projelere ve çalışmalara da değinen Başkan Asmalı, 2022 Yatırım Yılı ile Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketinin Türkiye'nin üretim gücü için önemini işaret etti. Başkan Asmalı, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası MÜSİAD'ın etkin rol oynadığını vurgulayarak, "Allah'ın izniyle; deprem bölgesine yönelik çalışmalarımız, netice alıncaya kadar kararlılıkla devam edecek. Bu büyük felaketten, daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD ulusal ve uluslararası çalışmalar ile sosyal ve ekonomik hayata dokunuyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın 2021-2023 dönemi içerisinde düzenlenen etkinlikler ve hayata geçirilen projeler ile sosyal ve ekonomik hayata dokunduğunu belirtti. Ulusal ve uluslararası çalışmalar ile üreten ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Asmalı, asrın felaketi sonrası afet bölgesinde yaraları sarmak için atılan adımları değerlendirdi.

Başkan Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıldır taşıma şerefine nail olduğumuz MÜSİAD bayrağını büyük bir ciddiyet, mesuliyet ve hassasiyetle daha yükseğe çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Bugün gerçekleştirilen Olağan Genel kurulumuzla birlikte yenilenerek güçlenecek, aynı aşk, heyecan ve kararlılıkla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Geçtiğimiz iki yılda Uluslararası İş Forumu, MÜSİAD Vizyoner'21, MÜSİAD EXPO, Türkiye'nin Gücü Ödülleri, Türk-Arap İş Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlarımızın yanı sıra: Enerji, tarım, lojistik, tekstil, inşaat, savunma, dijital dönüşüm ve makine konulu tematik zirveler gerçekleştirdik. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'ni başlatarak ülkemizin "Yüzüncü Yıl" hedefleri doğrultusunda 2023 yılını 'Yatırım Yılı' ilan ettik. Bu çerçevede 'MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni ve bir 'Uluslararası Yatırım Destek Ofisi' olan 'MÜSİAD Invest'i' kurarak, hayata geçirdik. Küresel ve büyük markalar üretmek için güçlerimizi birleştirdik ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. G20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin kurulması hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Ayrıca ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında iş gezilerine kesintisiz devam ettik. İnsani diplomasi çalışmalarımız çerçevesinde Suriye ve Afganistan için insani yardım kampanyaları tertip ettik. Suriye İdlib'de 600 briket evden oluşan MÜSİAD Köyü'nü tamamlayarak 4000 savaş mağduru insanın barınma ihtiyacını karşıladık. 'Yetim Hamilik Projesi' ile yüzlerce yetim çocuğa destek olduk. Hepimizi derinden üzen, Kahramanmaraş merkezli depremlerle meydana gelen 'asrın felaketi' sonrasında başlayan yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine ilk günden itibaren tüm gücümüzle destek olduk. Anadolu irfanından beslenen MÜSİAD'ımızın tüm birimlerini, şubelerini ve üyelerini mağdur insanlarımıza hizmet için harekete geçirdik. Bölgeye binlerce tırdan oluşan yardım malzemeleri sevk ettik. Elbistan'da İHH iş birliği ile 1200 adetlik konteyner kenti tamamladık ve Hatay, Defne'de günde 150 kişiye hizmet veren sahra hastanesini inşa ettik. Şimdi de Adıyaman'da 500 konteynerlik yeni bir kent kuruyoruz. Bölge ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için sürekli yeni kampanyalar, yeni projeler tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz. İhtiyacı olan işadamlarımıza faizsiz, Allah rızası için borç verme anlamına gelen Karz-ı Hasen gibi kadim uygulamalarımızı canlı tutuyor, üye eşleştirme sistemimizle depremzede iş insanlarımızın ticari hayata yeniden dahil olmalarını kolaylaştırıyoruz. Allah'a hamdolsun, devletimizle ve milletimizle bir ve beraberce çalışarak yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ın izniyle; deprem bölgesine yönelik çalışmalarımız, netice alıncaya kadar kararlılıkla devam edecek. Bu büyük felaketten, daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız."

"TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Kızılelma, Hürjet, Atak 2, MMU, Altay gibi örnekler milletimiz için gurur kaynağı olmuştur"

Türkiye'nin salgın dönemi başta olmak üzere, Milli Teknoloji Hamlesi ve birçok alanda uyguladığı politikalar ile öne çıktığını belirten Başkan Asmalı, TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Kızılelma, Hürjet, Atak 2, MMU, Altay gibi projelerin büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Asmalı, "Allah'a hamdolsun, mega projelerle taçlanarak girilen Türkiye Yüzyılı'nda artık kendi savaş gemisini, savaş uçağını ve tankını imal eden, rüzgârdan ve güneşten elektrik üreten, kendi elektrikli otomobilini, kendi uydusunu ve nükleer enerjisini üreten bir Türkiye var" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Salgın döneminde Türkiye, ne derece güvenilir bir tedarikçi olduğunu bir kez daha göstermiştir. Geniş ürün yelpazesi, dinamik reel sektörü, coğrafi avantajları ve yenilenen altyapısı sayesinde salgın döneminde ortaya çıkan fırsatı iyi değerlendirerek sanayide yeni bir atılım süreci başlatmıştır. Salgın öncesi yüzde 23 seviyesinde olan sanayinin milli gelirden aldığı pay, yüzde 27'e yükselmiştir. Ülkemiz, tüm iç ve dış şoklara rağmen, sanayideki pozitif eğilimini korumayı başarmıştır. Salgın öncesine kıyasla toplam istihdamda 4 milyon artış, işsizlik oranında ise 3 puanlık azalma yaşanmıştır. Daha 2 gün önce açıkladığımız Nisan ayı satınalma müdürleri endeksi-SAMEKS Bileşik endeksi 56,3 puanla son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşarak reel sektöre yönelik oldukça önemli bir performansa işaret etmiştir. Türkiye, almış olduğu yerinde önlemler ve kamu destekleri sayesinde salgının emek piyasasındaki olumsuz etkilerini üzerinden en hızlı atan ülkelerden biri olmuştur. Bildiğimiz gibi küresel ekonomi son 10 yıldır büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Türkiye'miz, bu küresel dönüşümü kendi lehine çevirebilecek kapasitede bir ülkedir. Bu noktada çok kıymetli avantajlarımız ve potansiyelimiz bulunmaktadır. Salgın döneminde reel sektörün yeni fırsatlara verdiği hızlı ve akıllı reaksiyon, potansiyelimizin açık bir göstergesidir. Salgın öncesine kıyasla Türkiye'de sanayinin ekonomiden aldığı pay 4-5 puan, toplam ihracat ise 73 milyar dolar artış kaydetmiştir. Türkiye yeni nesil savunma sanayi araçlarından elektrikli otomobile kadar geleceğin öncü teknolojilerini tasarlayabilme ve üretebilme noktasında rüştünü ispat etmiştir. TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Kızılelma, Hürjet, Atak 2, MMU, Altay gibi örnekler; yerli ve milli gazımızın çıkarılıp hizmete sunulması ve enerji alanındaki diğer devasa hamleler; milletimiz için gurur kaynağı olmuştur. Allah'a hamdolsun, mega projelerle taçlanarak girilen Türkiye Yüzyılı'nda artık kendi savaş gemisini, savaş uçağını ve tankını imal eden, rüzgârdan ve güneşten elektrik üreten, kendi elektrikli otomobilini, kendi uydusunu ve nükleer enerjisini üreten bir Türkiye var. Cumhuriyetin ilk yüz yılının son dönemine sığan bu başarılardan elde edilen tecrübeler, gelecek on yıllarda Türkiye'nin çok daha sofistike teknolojiler geliştirmesine ve stratejik sektörlerde yerlilik oranını arttırmasına ön ayak olacaktır. Türkiye güçlü bir jeopolitik oyuncu olduğu kadar uydu teknolojilerine ve uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlarla gelecekte astropolitik aktör olarak da öne çıkacaktır."

"İnanıyoruz ki yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak"

Türkiye'nin yeni yüzyılında 'istiklâl ve istikbalimizin', 'köklerimize ve göklerimize'; 'aslımıza ve neslimize' sahip çıkmaktan geçtiği bilinciyle hareket edeceklerini belirten Başkan Asmalı, "İnanıyoruz ki yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak" dedi.

Başkan Asmalı sözlerine şöyle devam etti:

"Ekonomimiz 'Türkiye Yüzyılı'nda orta gelir tuzağını kırarak yüksek gelirli gelişmiş ekonomiler ligine yükselecektir. Bu hedefe; makro istikrarı sağlamlaştırarak, katma değer seviyesi yüksek ürünler üreterek, yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, ihracat olanaklarını genişleterek ve nitelikli istihdamı arttırarak ulaşacağız. Bu noktada 'Türkiye Yüzyılı' perspektifinin siyasetçilerden bürokrasiye, reel sektörden tüketicilere, bilim insanlarından gençlere kadar toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve sahip çıkılması son derece önemlidir. Böylesi kapsayıcı bir sinerji, Türkiye'nin kalkınma merdiveninin basamaklarını daha hızlı tırmanmasını sağlayacaktır. Türkiye'de reel sektörün ve iş insanlarının en önemli temsilcilerinin başında gelen MÜSİAD olarak bizler de; istikrara, kalkınmaya, üretime, girişimciliğe ve inovasyona çok önem veriyoruz. Türkiye'nin yeni yüzyılında 'istiklâl ve istikbalimizin', 'köklerimize ve göklerimize'; 'aslımıza ve neslimize' sahip çıkmaktan geçtiği bilinciyle hareket edeceğiz. İnanıyoruz ki yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak..."

"MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir"

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde stratejik kalkınma hamleleri hayata geçirdiğini işaret ederek, "Bu sessiz devrimin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş, bugün güç çarpanı mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce 'Barış İnşa Edici Bölgesel Bir Güç' seviyesine; Şimdi de 'Kural Koyucu Küresel Bir Oyuncu' haline getirmiştir" dedi. Başkan Asmalı konuşmasında, MÜSİAD'ın kurulduğu günden bu yana daima hakkın ve hakikatin, istikrar ve milli iradenin yanında yer aldığını belirterek, "Şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir" ifadelerini kullandı:

"MÜSİAD'ın 33 yılda elde ettiği başarıların altında elbette üyelerimizin cesareti, gayreti ve milletimizin desteği yanında, ülkemizin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği 'devrim' niteliğindeki 'stratejik kalkınma hamleleri' yatmaktadır. Bu sessiz devrimin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş, bugün güç çarpanı mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce 'Barış İnşa Edici Bölgesel Bir Güç' seviyesine; Şimdi de 'Kural Koyucu Küresel Bir Oyuncu' haline getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada yaktığı 'Vicdan ve Adalet Meş'alesi'; içerden ve dışardan tüm engellemelere rağmen dalga dalga büyümüş; 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' idealleriyle insanlığa ümit olmuştur. Bu meş'aleyi 'Türkiye Yüzyılı'nda' daha da parlatarak yeni nesillere taşımak hepimizin boynunun borcudur. Değil mi ki Cenab-ı Allah Hak'tır; 'O' hak'tan yanadır; Şu anda olduğu gibi, tüm şer odakları bir araya gelse de, Cenab-ı Hak bize yâr olduktan sonra: Bu hedefleri gerçekleştirmemize hiçbir güç engel olamayacaktır. Ziya Paşa'nın dediği gibi, 'Takdîr-i Hudâ kuvve-i pâzû ile dönmez / Bir şem'a ki Mevlâ yaka; bir vech ile sönmez'. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milli iradenin tecelli etmesiyle; vesayet odaklarıyla, darbe girişimleriyle ve terör örgütleriyle gerçekleştirilen mücadeleler ve elde edilen zaferlerin yankıları bugün kıtaları dolaşmakta; dostlara heyecan, düşmanlara korku vermektedir. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek için Ramazan Bayramı'nda Sarayburnu'nda demirleyen ve Boğazı süsleyen gurur kaynağımız TCG Anadolu'dan İstanbul'umuzun semalarında yankılanan ezanların yükseldiği Ayasofya'ya bakmak yeterli değil midir? Cumhuriyetin yüzüncü yılında bundan daha açık ve daha parlak bir istiklâl ve güç göstergesi olabilir mi? Fethin 570. Yılında, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine bundan daha güzel nasıl sahip çıkılabilir? Ne kadar şükretsek, ne kadar iftihar etsek ve bu kazanımlara ne kadar sahip çıksak azdır. Şimdi, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bir ve beraber olarak, kenetlenerek yeni bir şahlanış dönemini başlatma ve Türkiye Yüzyılı'nda rüyalarımızı gerçekleştirmeye devam etme vaktidir... Bu noktada en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Bir ve beraber olarak, milletçe kenetlenerek, Türkiye Yüzyılı'na güçlü, kararlı ve ihtişamlı bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. MÜSİAD ailesi olarak 33 yıldır bu inançla daima hakkın, hakikatin, istikrarın ve milli iradenin yanında olduk; şimdi de aynı noktadayız, duruşumuz nettir. Allah, milletimize ve ülkemize zeval vermesin."