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30 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 18:00:00

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Millî ekonomimizin büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğine yürekten inanıyoruz

Kaynak: AA

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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Millî ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, Türkiye ekonomisinin 2022 yılı 3'üncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüyerek pozitif büyüme eğilimini üst üste 9'uncu çeyrekte de sürdürdüğünü belirtti.

Yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardığını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Salgın sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların henüz tam anlamıyla bertaraf edilemediği bir dönemde patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, toparlanma evresindeki küresel ekonomik konjonktürü oldukça olumsuz etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stagflasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu bir ortamda ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye'nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin bir ispatıdır.

3'üncü çeyrekte verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde Suudi Arabistan, Endonezya ve Meksika'nın ardından 4'üncü sırada yer alan Türkiye, aynı dönemde yüzde 3,9 büyüyen Çin'le aynı sırayı paylaşmış; yüzde 2,4 büyüyen İngiltere'yi, yüzde 2,1 büyüyen Avro Bölgesi'ni, yüzde 1,8 büyüyen ABD'yi ve yüzde 1,3 büyüyen Almanya'yı ise geride bırakmıştır."

Asmalı, "MÜSİAD olarak, bu motivasyonla gireceğimiz 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin sanayicilerimizin omuzlarında yükselemeye devam edeceğine, bu bağlamda millî ekonomimizin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme sürecinin önümüzdeki dönemde de süreceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : müsiad mahmut asmalı ekonomi
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