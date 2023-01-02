MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 2022'de ihracatçılarımızın sergilediği performans takdire şayandır

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 2022'nin ilk 3 çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 büyürken, net ihracatın büyümeye katkısının yüzde 2 olduğunu belirten Asmalı, Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı konumunda bulunan AB ülkeleri başta olmak üzere, küresel ölçekte durgun bir dönem olan 2022'de ihracatçıların sergilediği performansın takdire şayan olduğunu kaydetti.

Asmalı, "Bu bağlamda 2022 yılında yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora imza atan bütün ihracatçılarımızı tebrik ediyor, söz konusu eğilimin 2023 yılında da devam edeceğine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.