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26 Ekim 2022 Çarşamba 13:38:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 13:38:00

MÜSİAD, EXPO'da MÜSİAD INVEST'i tanıtacak

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MÜSİAD EXPO 2022, 2-5 Kasım tarihlerinde 19'uncu kez kapılarını açıyor. TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte MÜSİAD Uluslararası Yatırım ve Destek Ofisi ile MÜSİAD Ticaret Ofisi tanıtılacak. Konuyu değerlendiren Başkan Asmalı, küresel pazarlara açılmak isteyen girişimciler ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılara rehberlik edeceklerini vurguladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyaya açılmak isteyen sanayici ve girişimciler ile Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına rehberlik edecek MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi (MÜSİAD Invest) ile MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni MÜSİAD EXPO 2022'de tanıtacak.

Kısa adı MÜSİAD Invest olan MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına doğru ve sağlıklı ticari araştırma bilgileriyle rehberlik edeceklerini vurguladı. Ülkemizin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını belirten Başkan Asmalı, doğru zamanda atılacak adımlarla fırsatların en sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini aktardı.

Başkan Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi-MÜSİAD Invest'i MÜSİAD EXPO 2022 fuarımızda tanıtarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bölgesinde lider, üretim potansiyeli ile merkez olan Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin de güvenli limanıdır. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak, bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız. Aynı şekilde MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimci ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, yatırımcının gözdesi. ABD İş Seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik. Yalnız ABD değil, Özbekistan İş Seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor ve doğru zamanda atılacak adımlar fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize imkân sağlayacak."

Etiketler : MÜSİAD expo müsiad invest
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