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27 Ocak 2023 Cuma 14:41:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 14:41:00

MÜSİAD Başkanı Asmalı: Doğal gaza yapılan indirimler enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacak

Kaynak: AA

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, doğal gaza yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Gelecek dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimlerin, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişme olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Şubat ayı itibarıyla hem elektrik üretim amaçlı hem de sanayide kullanılan doğal gaza yapılan indirimler, reel sektörün üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır. Önümüzdeki dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimler, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişmedir. Reel sektörü üretim maliyetleri açısından rahatlatacak bu indirimler, fiyatlama davranışlarının normalleşmesine ve tüketici fiyatlardaki artış eğiliminin zayıflamasına destek olacaktır. Böylece tüketici enflasyonu bu yıl 2022'ye kıyasla daha ılımlı bir seyirde ilerleyecektir. Enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte yeniden tesis edilecek makro ekonomik istikrar, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına kıymetli katkılar sunacaktır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimler sebebiyle bütün üreticilerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Etiketler : müsiad mahmut asmalı doğal gaz enflasyon
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