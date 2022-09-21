TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 'indirim kampanyası'

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21 Eylül 2022 Çarşamba 12:24:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 12:24:00

Müjdeyi Erdoğan verecek! Bakan Kurum: TOKİ'den ev alanlar için indirim kampanyamız hazır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Erdoğan yarın açıklayacak.' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı;

Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle; milletimize uygun fiyatlı güvenli konutlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkânlarla yapılan bir MİLLET kampanyası!

Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız % 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir MÜJDEMİZ var.

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için İNDİRİM KAMPANYAMIZ hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz.

Etiketler : Çevre Şehircilik toki murat kurum
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