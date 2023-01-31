MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün

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31 Ocak 2023 Salı 07:54:00 - Güncelleme:31 Ocak 2023 Salı 07:54:00

2023 MTV ödemesi için son gün ne zaman? 2023 MTV ödeme...

Kaynak: AA

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2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödemesi için bugün son gün.

2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Bugün sona erecek ödemeler gün sonuna kadar yapılabilecek.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi bugün sona erecek.

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

GEÇERLİ MTV TARİFESİ

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Etiketler : MTV Cumhurbaşkanı Kararı taşıtların kayıt
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