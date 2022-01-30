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30 Ocak 2022 Pazar 13:35:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 13:36:00

MTV ödemesinde yarın son gün

Kaynak: AA

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri yarın sona erecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemeleri yarın sona erecek.

MTV'de ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödemeleri için de son gün 31 Ocak.

Yapılandırılan çeşitli kamu alacakları için taksit ödemelerinin de yarın yapılması gerekiyor.

MTV TARİFESİ

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.

YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMELERİ VE KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ

Ayrıca, 26 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada da 3'üncü taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2021'e ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2021 yılında kullanılan defterlerin 2022 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

Etiketler : MTV ÖDEME ARABALAR
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