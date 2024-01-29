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MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün çarşamba
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29 Ocak 2024 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 11:53:00

MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün çarşamba

Kaynak: TRT Haber

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2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ÖDEMELERİ İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son günler...

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Etiketler : motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme kaçak içki operasyonu
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