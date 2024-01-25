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25 Ocak 2024 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 08:30:00

MTV ödemelerinde son gün 31 ocak

Kaynak: TRT Haber

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2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak. MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında.

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci bu ay sonunda tamamlanacak.

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için son haftaya girildi.

Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor.

ÖDEMELER İNTERNETTEN DE YAPILABİLİYOR

Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.

Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Etiketler : kaçak içki operasyonu motorlu taşıtlar vergisi ödeme
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