Motorine indirim geldi

Motorine son dakika itibarı ile indirim geldi. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından gelen indirim bugün itibarı ile geçerli olacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinde beklenen indirim geldi

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.06 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 satılıyor.