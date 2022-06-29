Motorine bir indirim daha geliyor

2 lira 50 kuruş sonrası motorine bir indirim daha!
Kaynak: NTV
Motorine gelen 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruluşluk bir indirim daha bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR
Brent petrol ve dolar kurundaki düşüşün ardından, 29 Haziran 2022 itibariyle motorinde 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.