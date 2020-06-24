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24 Haziran 2020 Çarşamba 19:31:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 19:31:00

Moody's'ten İspanya açıklaması

Kaynak: AA

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs (COVID-19) salgınının İspanyol ekonomisinin üzerindeki etkilerinin geçici olacağını fakat kamu finansmanını düzeltmenin zaman alacağını ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Baa1” kredi notu ve “durağan” kredi notu görünümü ile değerlendirilen İspanyol ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren büyümeye başlamasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada salgının ülkenin mali yapısında dikkate değer şekilde bozulmaya yol açmasının beklendiği, ülkenin borç yükünün de artmasının öngörüldüğü belirtildi.

"ÜLKENİN FİNANSMAN MALİYETİ OLUMLU SEYREDECEK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner ise, “İspanya’da salgın şokunun etkisiyle ciddi bir mali bozulma yaşanacak. Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika eylemleri sayesinde ülkenin finansman maliyeti olumlu seyredecek. Bu da İspanya’nın mali ölçütleri açısından önemli bir faktör olacaktır” dedi.

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