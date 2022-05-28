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28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:40:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:40:00

Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı

Kaynak: AA

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

Moody's'den yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, daha önce Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etmişti.

Etiketler : Moody's Türkiye Irak ve İsviçre Türkiye'nin kredi notu
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