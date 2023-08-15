Moody's Türk bankacılık sektörünün kredi notu görünümünü yükseltti

Moody's'ten yapılan açıklamada, hükümetin mayıs ayındaki seçimler sonrasında ortodoks politikaların uygulanmasına yönelik attığı adımların, Türk bankalarının faaliyet ortamını destekleyici yönde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik büyümede beklenen yavaşlama nedeniyle zorlu olduğu belirtilirken, "Bununla birlikte, hükümetin mayıs ayındaki seçimi takiben politika yapımında ortodoksiye (ortodoks politikalara) geri dönmek için attığı ilk adımlar Türk bankalarının faaliyet koşullarını destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yüksek enflasyonun ve Türk lirasındaki değer kaybının tüketicilerin harcama gücünü ve borçluların borçlarını ödeme kapasitesini etkilediği belirtilen açıklamada, bankaların karlılık seviyesinin 2022 yılındaki zirve seviyelerinden daha normal seviyelere gerilemesinin fakat tüm bu değişime rağmen güçlü olmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Moody's açıklamasında, bankaların dış fonlama pozisyonlarının ve dolarizasyon seviyelerinin iyileştiği, özellikle de yabancı para birimindeki likiditenin yeterli seviyede kalmasını beklendiği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 seviyesinde büyüme göstermesinin, enflasyonun ise yüzde 51 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Avrupa pazarındaki görünüm nedeniyle bu yılın ilk yarısında ekonomik yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin güçlü ihracatı ve turizm sektörleri büyümeyi desteklemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Ekonomik oynaklığa rağmen, Türk bankalarının fonlama ve likidite pozisyonları, özellikle yabancı para biriminde belirgin bir şekilde iyileşti." değerlendirmesinde bulunuldu.