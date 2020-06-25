Moody's : İspanya'nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak
Kaynak: AA
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs salgınının İspanyol ekonomisinin üzerindeki etkilerinin geçici olacağını fakat kamu finansmanını düzeltmenin zaman alacağını bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “Baa1” kredi notu ve “durağan” kredi notu görünümü ile değerlendirilen İspanyol ekonomisinin bu yılın ikinci yarısından itibaren büyümeye başlamasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkenin mali yapısında dikkate değer şekilde bozulmaya yol açmasının beklendiği, ülkenin borç yükünün de artmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Kathrin Muehlbronner ise, “İspanya’da salgın şokunun etkisiyle ciddi bir mali bozulma yaşanacak. Fakat Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika eylemleri sayesinde ülkenin finansman maliyeti olumlu seyredecek. Bu da İspanya’nın mali ölçütleri açısından önemli bir faktör olacaktır.” dedi.
- Bakan Varank: Reel sektörün güçlenmesi Türkiye'nin güçlenmesi demek
- İlk rakamlar geldi! Bu ay Türkiye için farklı olacak
- TP'nin petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı
- Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı
- EPDK Başkanı Yılmaz: Enerji borsasının yeni enstrümanı yeşil kaynaklardan üretilen elektrik olacak
- Moody's : İspanya'nın kamu finansmanını düzeltmesi zaman alacak