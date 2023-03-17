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17 Mart 2023 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 14:28:00

Moody's: İflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisi sınırlı

Kaynak: AA

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'de iflas eden bankaların gelişen ülke bankaları üzerindeki etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD'de iflas eden bankaların gelişen piyasalardaki yansımalarına ilişkin olarak, "Gelişmelerin gelişen ekonomilerin bankaları üzerindeki doğrudan olumsuz etkinin mütevazı olmasını ve esas olarak yerel finansal varlıklarda ve para birimlerinde oynaklık ve finansman koşullarındaki sıkılaşma gibi ikinci dereceden etkilerle kendisini göstermesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Küresel sermaye piyasalarındaki durum son derece değişken ve öngörülemez olmaya devam ederken, yapısal fonlama güçleri ve likidite tamponları, gelişen ekonomilerdeki bankaları beklenmedik gelişmelerden korumaya yardımcı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Kredi derecelendirme kuruluşu Küresel sermaye piyasaları ABD

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