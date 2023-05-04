VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu
"Gabar Dağı'nda petrol buluyorsak bu terörle mücadelede verdiğimiz istikrarla oldu"
Moody's, ABD'nin borç limiti çıkmazına ilişkin senaryo analizlerini yayımladı
ABD'den yapay zeka araştırmaları için 140 milyon dolarlık yatırım
Kalın: Umarım bir gün AB'ye gireriz ama bu olmazsa, dünyanın sonu değil
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya'da piste çıkacak
04 Mayıs 2023 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 19:09:00

Moody's, ABD'nin borç limiti çıkmazına ilişkin senaryo analizlerini yayımladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'deki borç limiti belirsizliğinin krediler üzerindeki etkilerini analiz ettiği 3 farklı senaryo yayımladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Kongre'ye yazdığı son mektupta, borç limitine yönelik önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceğini öne sürdüğü anımsatıldı.

Söz konusu mektubun müzakerelerle ilgili piyasa endişelerini artırdığına işaret edilen açıklamada, Moody's'in temel beklentisinin gergin siyasi ortama rağmen borç limitinin yükseltileceği veya askıya alınacağı yönünde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, belirsizliğin kredi risklerini artırdığı vurgulanarak, borç limitinin yükseltilmesi veya askıya alınması, borç limitinin kaldırılmaması ancak hükümetin faiz ödemelerine öncelik vererek temerrüde düşmemesi ve hükümetin bir faiz ödemesini kaçırdığı 3 farklı senaryonun krediler üzerindeki etkileri özetlendi.

Mevcut siyasi dinamikler göz önüne alındığında, borç limitini kaldırma veya askıya alma kararının borcun temerrüde düşmesine çok yakın olmasının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, bunun finansal piyasalardaki oynaklığı yoğunlaştıracağı ve fonlama maliyetleri ile kredi riskini artıracağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin bütçe müzakerelerinde büyük harcama kesintilerini kabul etmek zorunda kalması durumunda daha fazla sayıda borç veren kuruluşun etkilenebileceği aktarıldı.

Bir anlaşma olmaması ve hükümetin faiz ödemelerine öncelik vermeyi seçmesi durumunda bazı kamu finansmanı ihraççılarının etkileneceği kaydedilen açıklamada, "Faiz ödemelerine öncelik verme kararı, borç yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceği için ABD ülke kredi profilini etkilemeyebilir. Ancak federal fonlamaya bağımlı veya maruz kalan bir dizi kamu finansmanı ihraççısı için kredi baskısı yaratabilir." denildi.

Açıklamada, kaçırılan bir faiz ödemesi ve ülke notunun düşürülmesinin birçok sektörü etkileyeceğine dikkati çekilerek, ülke notuyla doğrudan bağlantılı olan borç veren kuruluşların notlarının da büyük olasılıkla aynı doğrultuda hareket edeceği vurgulandı.

Moody'in açıklamasında, ABD'nin faiz ödemesini kaçırmasının pek olası görülmediği kaydedildi.

Etiketler : Moody ABD kredi derecelendirme
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Elif heyecanı

Elif heyecanı
Düştüğümüz en güzel tuzak

Düştüğümüz en güzel tuzak
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
'Psikoloğa gidiyorum'

'Psikoloğa gidiyorum'
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX