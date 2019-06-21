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21 Haziran 2019 14:03 | Cuma

'Mobilyada KDV yüzde 10’da sabitlenmeli'

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır." dedi.

Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını anımsatarak, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur." ifadelerini kullandı.

Balcı, mobilyada KDV indirimi uygulamasına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Haziran’a kadar uzatılan mobilyada KDV indirimi uygulamasının ay sonu itibarıyla sona erdiğini anımsattı.

Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını aktaran Balcı, "Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur. Merdiven altı üretim nedeniyle KDV ödemeyen bazı işletmelerin neden oldukları bu haksız rekabetin böylece ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sonuç olarak milli ekonomimizin güçlenmesi için KDV’nin yüzde 10’da sabitlenmesi devletimizin de menfaatine olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

“KDV indirimi kalıcı olsun ekonomi güçlenmeye devam etsin”

Balcı, hükümetin Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında hayata geçirdiği mobilyada KDV indiriminin geçen mart ayında tekrar uzatılarak sektöre bir canlılık kattığını ancak Türk mobilyacısının 2019’da genel olarak zor bir sene geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hammadde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18, satışlarımızda ise yüzde 8, aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor. Biz hükümetten KDV indiriminin kalıcı olmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda hem üreticiyi, hem satıcı, hem de tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin sürekli olması sektörümüz adına çok olumlu bir adım olacaktır ve ekonomimizi güçlendirmeye devam edecektir.”

Balcı, mobilya alacak vatandaşlara ve özellikle yeni evleneceklere bu son 10 günde devam edecek olan indirim fırsatından iyi yararlanmalarını önerdi.

(AA)

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