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29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00:00

Mobilya sektörü 2028 ihracat hedefine odaklandı

Kaynak: AA

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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü olarak 2028 yılı ihracat hedeflerinin 12 milyar dolar olduğunu, sektörün bilgi, donanım ve motivasyon olarak bu hedefi gerçekleştirecek güçte bulunduğunu bildirdi.

MOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, politika çerçevesini üretim, yatırım, istihdam ve ihracat ekseninde sürdürürken, Türkiye İhracatçılar Meclisi de 2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı rotasının çizildiği toplantıda, geçen günlerde açıklanan mal ihracatı için 400 milyar dolar, hizmet ihracatı için de 200 milyar dolar hedeflerinin üzerinde duruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörü olarak 2028 yılı ihracat hedeflerinin 12 milyar dolar olduğunu ve sektörün bilgi, donanım ve motivasyon olarak bu hedefi gerçekleştirecek güçte bulunduğunu belirterek, "Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin tamamını bu hedefe dahil ettiğimizde 20 milyar dolara uzanan bir yolculuğun bizleri beklediğini söyleyebilir." ifadesini kullandı.

Geçen yıl yüzde 11,23'lük artışla 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, bu yılın ilk 6 ayında ise 2 milyar 272 milyon dolarlık ihracata ulaşan sektör, hız kesmeden çalışmalarını sürdürürken, üretimde ve istihdamda da yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Etiketler : mobilya dernekleri federasyonu mobilya sektör ihracat
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