Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk çeyrekte 2 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, ilk çeyrekte yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-mart dönemi ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü de ihracatta rekor kırdı. Ocak-mart döneminde sektör ihracatı 1 milyar 963 milyon dolara yükselerek bu alandaki en yüksek ilk çeyrek gelirine imza atıldı.

Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle düşüş yaşayan sektörün ihracatı martta 760 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK İHRACAT IRAK VE İSRAİL'E

Bu yılın ocak-mart döneminde en yüksek ihracat 216,6 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Onu 106,8 milyon dolarla İsrail, 100,2 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk üç pazarda da düşüş görülmesi dikkati çekti. Düşüş oranı Irak'ta yüzde 6,6, İsrail'de yüzde 12, Birleşik Krallık'ta yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

En çok ihracat yapılan ilk 10 pazar arasındaki diğer ülkeler Almanya, İran, Libya, ABD, Fransa, Rusya ve Fas olarak sıralandı.

İhracatta ilk 10 ülke arasındaki en yüksek artış yüzde 181,7 ile Rusya'da (59,6 milyon dolar) gerçekleşti. İran'a yapılan ihracatta ise yüzde 47,5'lik (84,4 milyon dolar) artış yaşanması dikkati çekti.

SUUDİ ARABİSTAN'A İHRACAT YÜZDE 5 BİN 269 ARTTI

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde 1 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yaptığı 109 ülke arasında en yüksek artış Suudi Arabistan'da yaşandı.

Suudi Arabistan'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 5 bin 269,1'lik artışla 31,6 milyon dolara yükseldi. Onu yüzde 229,8'lik artışla Tayland, yüzde 215,9 ile Letonya, yüzde 181,7 ile Rusya, yüzde 114,7 ile Belarus, yüzde 103,2 ile Tacikistan izledi.

Macaristan, Brezilya, Litvanya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Afganistan ve Kongo da yüksek artış yaşanan ülkeler arasında yer aldı.