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12 Mayıs 2023 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:05:00

MKE, Boran obüsünde ihracata odaklandı

Kaynak: AA

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Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından geliştirilen ve geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine giren hafif çekili obüs Boran'ın 2 ülkeye ihracatı gerçekleştirildi.

MKE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs, komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, ilk etapta 7 adet Boran obüsünün geçen yıl Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındığını ifade etti.

Tamamen yerli ve milli kabiliyetlerle üretilen silah sisteminin, uluslararası standartlardaki 25 testten başarıyla geçtiğini vurgulayan Keleş, "Havadan taşınabilir, modern komuta ve atış kontrol sistemine sahip obüs, kendi konum ve istikametini kendisi belirleyerek kısa sürede atış görevine hazır hale gelirken, azami 17 kilometrelik mesafeyi etki altına alabiliyor." bilgisini paylaştı.

114 adet "Boran obüsü" için anlaşmalar imzalandı

Keleş, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacına binaen 114 yeni Boran obüsü seri üretim sözleşmesinin Savunma Sanayii Başkanlığı ile bu yıl imzalandığını hatırlattı.

Obüsler için ihracatın başladığını aktaran Keleş, "Boran obüsünün 2 ülkeye ihracatı gerçekleştirilmiş, 5 ülke ile de ihracat görüşmeleri devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Etiketler : MKE MKE Genel Müdürü İlhami Keleş Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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