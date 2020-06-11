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11 Haziran 2020 Perşembe 14:07:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 14:07:00

Mini YEKA GES'lerin enerji ithalatını yılda 1 milyar lira azaltması bekleniyor

Kaynak: AA

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GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ, "Ekimde yapılması planlanan mini YEKA ihaleleriyle inşa edilecek santrallerin 30 yıl işletilmesi halinde 30 milyar lira Türkiye'nin cebinde kalacak." dedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, ekimde yapılması planlanan mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleriyle inşa edilecek güneş enerjisi santrallerinin (GES) 30 yıl işletilmesi halinde 30 milyar liralık ithalatın önüne geçilebileceğini söyledi.

Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mini YEKA ihaleleriyle inşa edilecek santrallerin güneş enerjisi sektörünü canlandıracağını ifade etti.

Bu yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ihalelerin sektör için önemine işaret eden Demirdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güneş enerjisine yaptığı yatırımlarla güneşten enerji üretimi konusunda artış sağlanacak. Kaynağı sürekli olan bir enerji çeşidi olması açısından güneş enerjisi, Türkiye gibi yerli ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak isteyen bir ülke için son derece önemli. Ekimde yapılması planlanan ve kapasiteleri 10 ile 50 megavat arasında değişen toplam 1000 megavatlık mini YEKA ihaleleri sonrasında inşa edilecek santraller Türkiye'nin enerji ithalatını yılda yaklaşık 1 milyar lira azaltacak. Bu santrallerin 30 yıl işletilmesi halinde 30 milyar lira Türkiye'nin cebinde kalacak."

"YEKDEM'in uzatılmasını talep ediyoruz"

Demirdağ, Asya ülkelerinde, özellikle temiz enerji sektöründe Kovid-19 salgını sebebiyle belirli bir süre faaliyetlerin durdurulduğunu ancak son dönemde tedbirlerin gevşetilmesiyle fabrikaların yüzde 100 kapasiteye ulaştığını söyledi.

Türkiye'deki birçok dernekle birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) mücbir sebep kapsamında uzatılmasını talep ettiklerini dile getiren Demirdağ, şunları kaydetti:

"Bu yılın aralık ayında son bulacak YEKDEM mekanizmasının uzatılmaması durumunda, Türkiye'de yaklaşık 700 milyon dolarlık santral yatırımı riske girecek. Bu yatırımların ortak özellikleri, finansmanlarının yapılmış olması. Ayrıca, yaklaşık 300 megavat lisanslı, 400 megavat seviyesinde de lisanssız güneş enerjisi kapasitesi söz konusu. Güneş enerjisi yatırımlarının riske girmemesi için YEKDEM'de ek süre talep ediyoruz. Bu çerçevede, ilgili kamu kuruluşlarına başvuruda bulunduk."

Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün toparlanması için iptal edilen projelerin tekrar planlanmasının önemli olduğunu belirterek, Şanlıurfa-Viranşehir'de 500, Niğde-Bor'da 300 ve Hatay-Erzin'de 200 megavat kapasite için yapılması planlanan ancak iptal edilen YEKA-2 ihalesinin gerçekleştirilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

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