Emeklilerin zam farkları ödeniyor

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25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:49:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:49:00

Milyonları ilgilendiriyor! Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu

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Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklarının ödenmesine 28 Temmuz'da başlanacak.

Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu.

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların fark tutarları, 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı maaşlarını 8 Temmuz 2022 tarihinde bayram öncesi alan memurlar 15 günlük farkları için araştırmalara devam ediyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika fark ödeme takvimini açıkladı!

Maaş zam farkı 28 Temmuz'da ödenmeye başlayacak.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi:

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖDEMELER,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık bazda 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.

Etiketler : Memur emeklileri zam farkları esnaf TÜİK
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