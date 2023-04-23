Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor...

Temmuz ayına az bir süre kala memur ve emeklileri gözü kulağı yapılacak zam oranında. MB anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 21,43, memur ve memur emeklisine 19,18'lik zam sinyali geldi. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacak. Memur ve emekliler refah payı beklentisi içinde. Hükümet zam oranlarına refah payı da eklerse hem SSK ve Bağ-Kur emeklisi hem memur ile memur emeklisinin zam oranı yüzde 25 ila 30 arasını buluyor.



Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak zam da... Merak edilen artış oranının ne olacağı. Enflasyon beklentisinin belli olmasıyla birlikte bu sorunun yanıtı da netleşmeye başladı.

TEMMUZ MAAŞI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE BAŞLADI

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri Nisan'da 2,64, Mayıs'ta 2,46 ve Haziran'da 2,61 oldu. Emeklinin temmuz maaşı için ipuçları gelmeye başladı. Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşları için temmuz ayını bekliyor. TÜİK yılın ilk çeyreğinde enflasyon rakamını yüzde 12, 52 olarak açıklamıştı. Şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları, maaş zamlarının oranını da etkileyecek.

İŞTE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ORANI

MB Piyasa Katılımcıları anketinden Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 21,43, memur ve memur emeklisine 19,18'lik zam sinyali geldi. Vatandaşların beklentisi ise yüzde 25-30 arasında.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında temmuzda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacak. MB tahminlerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 21,43, enflasyon farkı ise 13,43 olacak. Bu da memur ve memur emeklisine en az yüzde 25'lik zam anlamına geliyor. Eğer tahminler tutarsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 14 bin 810 TL'ye çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25 zamla 7 bin 901 TL'den 9 bin 876 TL'ye çıkacak.

ATV Haber'in haberine göre ocaktaki zam oranına refah payı da eklenmiş, artış yüzde 30'a tamamlanmıştı. Milyonlarca kişi yine refah payı beklentisi içinde. Yüzde 5 refah payının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 15 bin 402, en düşük memur emeklisi aylığı ise 10 bin 271 TL olacak.

SSK VE BAĞ-KUR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu da yüzde 21,43'e tekabül ediyor. Ancak hükümetin bu emekliler için de refah payı verebileceği, yüzde 25 ve 30 arasında zam olabileceği konuşuluyor.