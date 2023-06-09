Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon vatandaşa emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bayram öncesinde asgari ücret mesaisi hareketlenecekken, bayram sonrasında da emekli ve memur maaşları için yoğun gündem Türkiye'yi bekliyor olacak. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ERKENDEN ÖDENECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası milyonlara müjdeyi verdi. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi erkenden ödenecek. Erdoğan'ın "Güzel haberimiz emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz" açıklaması sonrası, Türkiye'de tüm emekliler 'Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için planlanan tarihler Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında ele alındı.

NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE ZAMAN ÖDEME ALIYOR?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI VE KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil tüm ödemelerin bayramdan önceki 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 19 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Temmuz ayı aylık ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 23 Haziran tarihinde yatırılması söz konusu olabilecek.



İŞTE HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME REHBERİ

SSK emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 19-21 Haziran arası

Bağ-Kur emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 22 Haziran

Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi: 23 Haziran

NİHAİ ÖDEME TAKVİMİNİ SGK DUYURACAK

Detayların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklaması bekleniyor.

MART AYINDA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ EYT'Lİ ÇİFTE İKRAMİYE ALACAK

Kurban Bayramı ikramiyesinden emeklilik, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlar yararlanacak. İkramiye için bu ay itibariyle aylık bağlanmış olması gerekiyor.

Bu çerçevede yapılacak ödeme EYT'lileri de kapsıyor. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı başvurusu yapanlar ile aylık bağlama işlemi tamamlananlar Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek.

Aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişenler açıklanan tarihte, yetişmeyenler de işlemleri tamamlandıktan sonra bu ödemelerini alabilecek.

Mart ayında emeklilik başvurusu yapmış ancak, dosya birleştirme ve hesaplama işlemleri nedeniyle maaş bağlanma işlemi tamamlanmış EYT'liler geçtiğimiz Ramazan ayı ikramiyesini de Kurban Bayramı ikramiyesini de alacak.

Burada aylık bağlama işlemi tamamlanan EYT'lilere birikmiş tüm maaş ve ikramiyeleri yatırılacak. Bu nedenle gecikme yaşayanların hiçbir kaybı olmayacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Nisan ayında yüzde 82 artışla bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi için yeni bir artış da masada bulunuyor. İlk formüle göre ikramiye yüzde 25 artışla 2 bin 500 liraya yükselebilecek. İkinci formül ise ikramiyenin yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya çıkarılması yönünde.

DUL VE YETİME DE İKRAMİYE ÖDENECEK: KİM NE KADAR ALACAK?

Bayram ikramiyesinde yapılacak bir artış, dul ve yetimlere de yansıyacak. Ölüm aylığı alanlar hisseleri oranında emekli ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.

Örneğin bayram ikramiyesi 2 bin 500 lira olursa;

Yüzde 75 ölüm aylığı alana bin 500 lira yerine bin 875 lira bayram ikramiyesi,

Yüzde 50 ölüm aylığı alanın eline bin lira yerine bin 250 lira,

Yüzde 25 olana da 500 lira yerine 625 lira ödenecek.

Örneğin bayram ikramiyesi 3 bin lira olursa da;

Yüzde 75 ölüm aylığı alana 2 bin 250 lira,

Yüzde 50 ölüm aylığı alana bin 500 lira,

Yüzde 25 ölüm aylığı alana 750 lira ödenecek.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 15,26 olarak kayıtlara geçti. TÜİK 3 Temmuz'da saat 10:00'da Haziran ayı enflasyonunu duyuracak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu rakam refah payı hariç doğrudan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı zammı olacak.

Enflasyon ile ilgili rakamların kesinleşmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmaları devreye girecek ve ek zam yapılacak. Masada refah payı, seyyanen artışlar ve kademeli zam oranı bulunuyor.

Ekonomistlere göre 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 18 ila 20 arasında olması bekleniyor.