Sosyal konut projesinde bir müjde daha

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06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:20:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:20:00

Milyonlara ucuz dükkan fırsatı: 20 yıl vade ve uygun ödeme şartı! İşte dev projenin detayları

Kaynak: Sabah

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Son dakika haberi... Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde esnaf da unutulmadı. Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesinde sosyal konut ve arsanın yanı sıra işyeri de kapsama alındı. Ülkenin birçok noktasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilecek. Bunlar da vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi esnafı da rahatlatacak. İllerde küçük ve orta ölçekli işletmeler için tesisler inşa edilecek. İşyerleri vatandaşa 20 yıl vadeyle satılacak.

KURAYLA SATIŞA ÇIKACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek proje kapsamında 81 ilde küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri kurulacak.

Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak.

Edinilen bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.

Kura yöntemiyle satışa sunulacak ticari ünitelerin sayısı ve özellikleri vatandaşın talebine göre belirlenecek.

KONUT, ARSA, İŞYERİ HAMLESİ SÜREKLİ OLACAK

Geçtiğimiz günlerde sosyal konut, Hazine arazileri ve ticari üniteleri uygun ödeme koşulları ile satışa sunacaklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut anlayışı ile sanayi tesisleri yapılacağını belirterek, "Üretimi ve istihdamı artırmak için küçük ve orta ölçekli işletmelere sanayi tesisleri kuracağız Böylece kira öder gibi işyeri sahibi olunacak" dedi.

Sosyal konut projesinin 'yaşayan bir proje' olarak kurgulandığını anlatan Bakan Kurum, "Sürekli şekilde arazi üretimi yapılarak, talep edilen yerlerde çalışmalar an be an devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm detayların paylaşılacağı proje kapsamında, özellikle yapılacak rekor sayıdaki sosyal konutlar için vatandaşın erişilebilir şartlarda kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlamak, fahiş artan kira rakamlarını düşürmek, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, inşaat sektörünü canlandırmak amaçlanıyor.

Altyapılı arsa satışı projesinde de hiç evi olmayan vatandaşa kendi istediği gibi ev yapma imkanı yine uygun ödeme koşullarıyla sağlanması planlanıyor.

Esnafa 20 yıl vadeli satılacak işyerinde de üretimin ve istihdamın artırılması hedefleniyor.

Etiketler : sosyal konut projesi ucuz konut toki çevre ve şehircilik bakanlığı
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