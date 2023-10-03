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03 Ekim 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 18:00:00

Milli uçak TROY'un ilk müşterisi yurt dışından çıktı

Kaynak: AA

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UÇAKSAN, Pakistan'ın askeri ve sivil ürün tedarikçisi Defence & Strategic Ventures ile 5+5 adet TROY T400 uçağının tedarikine yönelik anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin son dönemde ihraç ettiği havacılık ürünlerine eğitim ve genel maksat uçağı TROY T400 ekleniyor.

Alınan bilgiye göre, UÇAKSAN, Pakistan'ın askeri ve sivil ürün tedarikçisi Defence & Strategic Ventures (DSV) ile 5+5 adet TROY T400 uçağının tedarikine yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında yapılacak teslimatlarla Türkiye'den son dönemde ihraç edilen havacılık platformlarına sivil uçaklar eklenecek.

T400, UÇAKSAN'ın geliştirdiği ilk uçak olan 2 kişilik T200'ün bir üst sınıfında yer alıyor.

Karbon kompozit gövde, glass kokpit ve güçlü bir aerodinamiğe sahip uçak, 4 kişilik kapasiteyle görev yapıyor.

Uçak, pilotaj eğitimlerinde, genel havacılıkta, tarım amaçlı ve gözlem amaçlı görevlerde kullanılabiliyor.

T400, saatte 180 kilometre seyir hızıyla 3900 metre maksimum irtifada görev yapabiliyor. Uçuş menzili 1000 kilometre olan uçak, 1200 kilogram kalkış ağırlığına sahip bulunuyor.

"ÇOK DAHA HIZLI HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"

UÇAKSAN Üst Yöneticisi Emre Balcı, sivil havacılık alanında ürettikleri 2 ve 4 kişilik uçakların sınıfının en üst düzey uçakları olduğunu söyledi.

Balcı, "Pakistan menşeili DSV ile uzun süren görüşmelerden sonra aldığımız sipariş ülkemiz ve bizim için gurur verici. Bu sipariş haricinde yurt dışında başka firmalarla da görüşme içindeyiz. Sonuçlandıkça açıklıyor olacağız. Bundan sonra çok daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Tesisleşme yatırımlarımıza hız verip, üretime geçmemiz gerekiyor. Amacımız, dünyada sivil havacılık alanında da söz sahibi olmak." dedi.

Etiketler : uçaksan milli uçak havacılık troy
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