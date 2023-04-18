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18 Nisan 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 14:15:00

Milli Emlak'tan hazine taşınmazlarının vadesinde ödenmeyen borçlarına yapılandırma

Kaynak: AA

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Kesin izin, arazi izni, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

Hazine taşınmazlarına yönelik tahsil edilmesi gereken, vadesi 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla geldiği halde 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla ödenemeyen kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri gibi borçlar ve bu borçların gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçların yapılandırılarak ödenebilmesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle söz konusu borçların asıllarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmayacak, gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesine imkan sağlanacak.

Tebliğ kapsamından yaralanmak isteyen vatandaşların, 31 Mayıs'a kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine başvurmaları gerekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 12 ilde ise başvuru tarihi 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Yapılandırılan alacaklar, peşin veya 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda indirim uygulanacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.

Taksitle ödeme durumunda ilk taksitin son ödeme tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden birer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Etiketler : milli emlak hazine taşınmazlığı borç yapılandırma resmi gazete
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