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07 Eylül 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 16:30:00

Milli denizaltı STM500 uluslararası fuarda

Kaynak: AA

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Milli imkanlarla tasarlanan ve üretim faaliyetlerine başlanan STM500 denizaltısının ölçekli maketi Polonya'daki MSPO Fuarı'nda tanıtıldı.

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılıyor.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin, askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemlerinin yer aldığı ürün ve kabiliyetlerini sergilediği fuarda, milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının ölçekli maketi de yer aldı.

STM, deniz projeleri alanında gerek MİLGEM gibi su üstü gerekse de denizaltı platformlarıyla, başta Türk Deniz Kuvvetleri olmak üzere, yurt dışı müşterilere çözümler sunuyor.

DENİZALTI MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI

Ay sınıfı denizaltı modernizasyonu ile başlayan bu serüvende 2 denizaltının sistem modernizasyonunu tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetlerine teslim eden STM, daha sonra Deniz Kuvvetlerinin tedarik ettiği "yeni tip denizaltılarda", platformdaki sistemlerin yerlileştirilmesi çabası içerisinde, Türk savunma sanayisindeki potansiyel firmalarla çalışarak Türk sistemlerinin platformlarda yer almasını sağlıyor.

Bu çalışmalar sonucunda denizaltı dizayn, proje yönetimi, lojistik destek, altyapı geliştirme çalışmalarının meyvesi olarak oluşturulan imkan ve kabiliyetler uluslararası arenada müşterilere sunulmaya başlandı. 2016 yılında Pakistan Savunma Bakanlığı ile imzalanan sözleşme ile Fransız tasarımı Agosta sınıfı denizaltıların modernizasyonu ihalesi, orijinal tasarımcı firmayla rekabet edilerek kazanıldı. Sözleşme doğrultusunda birçok ana sistemi modernize edilen Agosta 90B sınıfı denizaltılardan ilki yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete girdi.

Modernizasyon çalışmalarında sona gelinen ikinci denizaltı da yakın zamanda tamamlanacak testlerin ardından göreve başlayacak. STM projenin üçüncü denizaltısının modernizasyon çalışmalarına da devam ediyor.

Bu projeler sayesinde geliştirilen imkan ve kabiliyetlerle Türk Deniz Kuvvetlerinin "Preveze sınıfı yarı ömür modernizasyonunda" da önemli bir rol üstlenildi. Sağlanan sistemlerin dışında Türkiye'den temin edilen diğer sistemlerin entegrasyonu da gerçekleştiriliyor. Devam eden proje kapsamında ilk denizaltının bir kısım sistemleri teslim edildi.

STM500, "ÖZEL KUVVET HAREKATI" DA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK

Tüm bu faaliyetler STM bünyesinde denizaltı teknolojileri konusunda önemli bir kabiliyet oluşturdu. Uluslararası arenada birçok ülkenin denizaltı filosu kurma veya envanterlerini değiştirme çabalarını dikkate alan STM, tedarik edilmesi daha kolay, daha küçük boyutlu denizaltı pazarına girmek için STM500 tasarım çalışmalarına başladı.

STM, bu alanda geldiği noktayı ortaya koymak adına da STM500'ü MSPO 2022'de müşterilerin incelemesine sundu.

STM500, küçük boyutlu denizaltıların sahip olduğu avantajların yanı sıra üzerindeki sistemlerle klasik denizaltıların bütün imkan ve kabiliyetlerini bünyesinde barındırıyor. Böylelikle büyük boyutlu denizaltı kadar torpido atabilen STM500, "özel kuvvet harekatı" da gerçekleştirebilecek. STM500 bu özellikleriyle birçok ülke tarafından takip ediliyor.

Etiketler : STM500 Milli imkan uluslararası fuar
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