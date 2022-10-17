MIKTA ortaklığında, Güney Afrika'da kadın girişimcilere eğitim verildi

Kıtalar arası gayri resmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya), Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği "Genç İş Kadınlarının Güçlendirilmesi Projesi (YBWEP)" kapsamında 102 Güney Afrikalı kadına girişimcilik eğitimi verildi.

MIKTA ülkelerinin Pretorya büyükelçiliklerinin iş birliğinde gerçekleştirilen YBWEP, Güney Afrikalı kadın girişimcilerin dijital pazarlama, sosyal medya kullanımı, iş modeli geliştirme gibi konularda mesleki becerilerini geliştirmesini amaçlayan bir proje olma özelliği taşıyor.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanlığının, geçen sene bu ülkede başlattığı kadın girişimcilik eğitim programının bir devamı niteliğinde olan bu projeye, önceki seneden kursiyerlerin de bulunduğu 100'den fazla Güney Afrikalı katıldı.

"İlk defa 5 büyükelçilik ortak bir proje yaptı"

Programın Güney Kore'nin Pretorya Büyükelçiliğinde düzenlenen kapanış ve sertifika töreninde, MIKTA ülkeleri büyükelçilerinin yanı sıra, Güney Afrikalı Küçük İşletmeler Kalkındırma Ajansı (SEDA) ve Ulusal Gençlik Kalkınma Ajansı (NYDA) temsilcileri de hazır bulundu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ve diğer ülke büyükelçileri, konuşmalarının ardından Güney Afrikalı kadın girişimcilere sertifikalarını takdim etti.

Büyükelçi Kandaş, AA muhabirine, bu programın MIKTA ülkelerinin, eğitmen, eğitim yeri, konaklama gibi konularda imece usulü bir çalışmasının sonucu olduğunu belirterek, projenin, dönem başkanı Türkiye'nin liderliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kandaş, "Pretorya'da 200'e yakın büyükelçilik vardır. İlk defa 5 büyükelçilik ortak bir proje yaptı. Kordiplomatikte ender rastlanan bir şey, 5 ülkenin bir araya gelebilmesi." dedi.

TİKA Pretorya Koordinatörü Abdülkadir Abukan ise, çoğunluğu ev yapımı ürünler yapıp satan küçük işletmecilerden oluşan Güney Afrikalı kadın girişimci grubunun, bu tür projelerle ticari açıdan bilinçlendirilmeleri için uğraştıklarına dikkati çekerek, "Geçen sene ve bu sene de gördüğümüz kadarıyla, kadınların bir çoğu fiyat mekanizmasından tam haberdar olmayabiliyor. Kendi ürününü normal fiyatının çok aşağısından satabiliyor." dedi.

Abukan, bu sene YBWEP kapsamında, mevcut kadın girişimcilik programına küresel bir perspektif kazandırıldığına işaret ederek, bu sayede toplamda 102 kursiyerin farklı coğrafyalara açılma kapısı bulduğunu aktardı.

Afrikalı kadınlar bu projeyi sevdi

Güney Afrikalı genç moda tasarımcısı Ndina Famadi, YBWEP sayesinde özellikle dijital pazarlama alanında kendisini geliştirme fırsatı bulduğunu dile getirerek, kendisi için son derece faydalı bu bilgileri kendi topluluğundaki kadınlara da aktarmak istediğini ifade etti.

Lesotho asıllı kadın girişimci Retumetse Phelane ise, el yapımı eşya ve tekstil üreticisi olarak, bu programda özellikle fiyat mekanizması ve iş modeli geliştirme konularında önemli bilgi ve tecrübeye ulaştığını kaydederek, gelecekte ürünlerini Türkiye'ye pazarlamanın hayalini kurduğunu belirtti.

2022 Afrika Güzellik Yarışması birincisi, yaşam koçu Mpho Mogotsi ise bu tür programların Güney Afrikalı kadın girişimciler için oldukça değerli ve anlamlı bir fırsat olduğuna değinerek, "Güney Afrika kadını güçlüdür. Arkadaş canlısı, uyumlu, özgür ve lider özelliklere sahiptir. Afrika tarihine baktığınızda, kadının her zaman lider rol üstlendiğini görürsünüz." dedi.