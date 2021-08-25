Migros'un ‘Sürpriz Kutusu'nda gıdalar %50 indirimli

"Gıdaya Saygı" projesi kapsamında olgun meyve – sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan ürünleri yüzde 25-50 indirimli olarak satışa sunan Migros, şimdi de gıda israfını azaltmak için "Sürpriz Kutu" projesini hayata geçirdi. Gıda kaybını önlerken tüketicilere de avantajlı fiyatlar sunan 'Sürpriz Kutu' uygulaması, Fazla Gıda'nın "Fazla" mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. 25 ve 50 TL olmak üzere iki farklı fiyat seçeneği bulunan Sürpriz Kutulardaki ürünler normal satış fiyatından yüzde 50 indirimle tüketiciye ulaşıyor. 'Migros Sürpriz Kutu', olgun meyve – sebzeler, hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdalar gibi geniş bir yelpazede birçok ürün içeriyor. Migros, tüm dünyada ses getiren "Sürpriz Kutu" uygulamasını Türkiye'de başlatan ilk perakendeci oldu.



EKMEL BAYDUR: "SÜRPRİZ KUTU PROJESİYLE OLGUNLAŞMIŞ HEMEN TÜKETİM ÜRÜNLERİNİ İNDİRİMLİ FİYATLARLA SUNARAK MÜŞTERİLERİMİZİN BÜTÇESİNE EK KATKI SAĞLIYORUZ"



Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Migros olarak Türkiye'nin en fazla taze gıda satan perakendecisiyiz. Topraklarımızda yetişen her bir ürünü korumak ve gıda kayıp oranlarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Fazla stoklamayı önlemek için hayata geçirdiğimiz otomatik sipariş sistemi ile meyve ve sebzelerin siparişi, önceki siparişler, stok durumları ve satışları hakkında öğrenen algoritmaları kullandığımız sistemlerimiz var. Mağazalarımızın tamamında yaygınlaştırdığımız bu sistem ile doğru sipariş ve stoklamayı garanti altına alıyoruz. Olgun meyve ve sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan ürünleri yüzde 25-50 indirimli sunarak öncelikli olarak satışa dönüşmelerini destekliyoruz. Bu indirimlerle 2020 yılında, 4.774 ton meyve, sebze, et, tavuk gibi taze ürünün kaybedilmesinin önüne geçtik. Fazla Gıda ile yaptığımız bu 'Sürpriz Kutu' iş birliği ile de hem hemen kullanıma uygun gıdaların tüketimini teşvik edecek hem de müşterilerimizin birçok gıda çeşidine indirimli ulaşmasını sağlayarak aile bütçelerine ek katkı sağlayacağız. Tüm dünyada ilgi gören "Sürpriz Kutu" projesini Türkiye'de uygulayan ilk perakendeci olduk. Bu proje, bin bir emekle üretilen gıdaların, kayıp olmadan halen tüketilebilir durumda iken tüketiciye ulaşması için önemli bir adım" dedi.

Fazla uygulamasından sipariş ver, mağazadan teslim al

Migros'un Sürpriz Kutulardan satın almak isteyen müşterilerin öncelikle "Fazla" mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor. Müşteriler, günün belirlenen saat aralıklarında Ataşehir MMM Migros, Bomonti Elysium MM Migros ve Caddebostan MMM Migros arasında seçecekleri mağazadan kutuyu teslim alabiliyor. 3 mağaza ile başlanan projenin diğer Migros mağazalarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.