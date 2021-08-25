VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üçüncü doz Kovid-19 aşısı, antikor seviyesini üç kattan fazla artırıyor
Öğretmenlere mazeret atama hakkı
Bakan Koca, aşılanmanın yüzde 75'i geçtiği 2 ili daha açıkladı
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Aşı olmayan iki hekim hayatını kaybetti
BM Kabil'de 'işlevsel' bir havalimanına ihtiyaç duyuyor
Başkan Erdoğan: Süreci Taliban'ın sözleri değil icraatları belirleyecek
Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor
Bakan Koca 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı
Vaka sayısı 20 bine yaklaştı
İngiliz hava yolu şirketi: 2022 için en çok Türkiye'ye rezervasyon alıyoruz
Pentagon: Kabil Havalimanı'nda sorumluluğumuz yoktur
Sıcak hava dalgası yeniden geliyor
Migros'un ‘Sürpriz Kutusu'nda gıdalar %50 indirimli
Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar
“Doktorum Yanımda”nın yeni sezonu başlıyor
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bu sene imzaları atacağız
Çin'den Afganistan hamlesi... Taliban ile görüştüler
Didem Arslan Yılmaz'a "Kürtçe" tepkisi gündem oldu
CHP'li Engin Altay yine haddini aştı
Kan donduran ses kaydını ortaya çıkarmıştı!
Mansur Yavaş'ı abandone eden soru
Sıcak hava dalgası geliyor
Ege'de Türk balıkçı teknesine saldırı!
Kabil'de fırsatçılar iş başında!
25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:39:00

Migros'un ‘Sürpriz Kutusu'nda gıdalar %50 indirimli

ABONE OL

Migros, Gıdaya Saygı projesi kapsamında, Fazla mobil uygulaması üzerinden, olgun meyve – sebzeler ve hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdaları yüzde 50 indirimli sunuyor. Böylece Migros, tüm dünyada ilgi gören ve birkaç çeşit, hızlı tüketime uygun gıdanın yer aldığı “Sürpriz Kutu” projesini Türkiye'de uygulayan ilk perakendeci oldu.

"Gıdaya Saygı" projesi kapsamında olgun meyve – sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan ürünleri yüzde 25-50 indirimli olarak satışa sunan Migros, şimdi de gıda israfını azaltmak için "Sürpriz Kutu" projesini hayata geçirdi. Gıda kaybını önlerken tüketicilere de avantajlı fiyatlar sunan 'Sürpriz Kutu' uygulaması, Fazla Gıda'nın "Fazla" mobil uygulaması üzerinden satışa sunuluyor. 25 ve 50 TL olmak üzere iki farklı fiyat seçeneği bulunan Sürpriz Kutulardaki ürünler normal satış fiyatından yüzde 50 indirimle tüketiciye ulaşıyor. 'Migros Sürpriz Kutu', olgun meyve – sebzeler, hemen tüketime uygun et ürünleri, taze ve kuru gıdalar gibi geniş bir yelpazede birçok ürün içeriyor. Migros, tüm dünyada ses getiren "Sürpriz Kutu" uygulamasını Türkiye'de başlatan ilk perakendeci oldu.

EKMEL BAYDUR: "SÜRPRİZ KUTU PROJESİYLE OLGUNLAŞMIŞ HEMEN TÜKETİM ÜRÜNLERİNİ İNDİRİMLİ FİYATLARLA SUNARAK MÜŞTERİLERİMİZİN BÜTÇESİNE EK KATKI SAĞLIYORUZ"

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Migros olarak Türkiye'nin en fazla taze gıda satan perakendecisiyiz. Topraklarımızda yetişen her bir ürünü korumak ve gıda kayıp oranlarını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Fazla stoklamayı önlemek için hayata geçirdiğimiz otomatik sipariş sistemi ile meyve ve sebzelerin siparişi, önceki siparişler, stok durumları ve satışları hakkında öğrenen algoritmaları kullandığımız sistemlerimiz var. Mağazalarımızın tamamında yaygınlaştırdığımız bu sistem ile doğru sipariş ve stoklamayı garanti altına alıyoruz. Olgun meyve ve sebzeleri ve tüketim tarihi yaklaşan ürünleri yüzde 25-50 indirimli sunarak öncelikli olarak satışa dönüşmelerini destekliyoruz. Bu indirimlerle 2020 yılında, 4.774 ton meyve, sebze, et, tavuk gibi taze ürünün kaybedilmesinin önüne geçtik. Fazla Gıda ile yaptığımız bu 'Sürpriz Kutu' iş birliği ile de hem hemen kullanıma uygun gıdaların tüketimini teşvik edecek hem de müşterilerimizin birçok gıda çeşidine indirimli ulaşmasını sağlayarak aile bütçelerine ek katkı sağlayacağız. Tüm dünyada ilgi gören "Sürpriz Kutu" projesini Türkiye'de uygulayan ilk perakendeci olduk. Bu proje, bin bir emekle üretilen gıdaların, kayıp olmadan halen tüketilebilir durumda iken tüketiciye ulaşması için önemli bir adım" dedi.

Fazla uygulamasından sipariş ver, mağazadan teslim al

Migros'un Sürpriz Kutulardan satın almak isteyen müşterilerin öncelikle "Fazla" mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor. Müşteriler, günün belirlenen saat aralıklarında Ataşehir MMM Migros, Bomonti Elysium MM Migros ve Caddebostan MMM Migros arasında seçecekleri mağazadan kutuyu teslim alabiliyor. 3 mağaza ile başlanan projenin diğer Migros mağazalarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Etiketler : migros sürpriz kutu indirim
Özel hayat kuralı

Özel hayat kuralı
Sahnede sürpriz yaptı

Sahnede sürpriz yaptı
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
24 saatte zirvede

24 saatte zirvede
Eşkıya'dan Yargı'ya transfer

Eşkıya'dan Yargı'ya transfer
Arabalı konserler başlıyor

Arabalı konserler başlıyor
Setten ilk kare hayranlarından

Setten ilk kare hayranlarından
'El Kızı'na dahil oldu

'El Kızı'na dahil oldu
Kanseri yendi evliliğe adım attı

Kanseri yendi evliliğe adım attı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER