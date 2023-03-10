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10 Mart 2023 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 16:54:00

Mezra Yalıkavak Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü'den 'dünyanın ilk büyük yüzde yüz organik işletmesi'

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Mezra Yalıkavak Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, "Covid 19 virüsü ile 7 milyon insan hayatını kaybederken her yıl sağlıksız beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan dolayı 11 milyon insanın hayatını kaybettiği gerçeği ile karşı karşıyayız, savaşlarda bile bu kadar insan hayatını kaybetmiyor. İnsan metabolizması fabrikasyon ve kimyevi ürünlerin deneme platformu değil. Kimyevi ürünler veya takviyelerin yerini organik beslenme almalı. İnsan hayatından daha değerli bir kavram yoktur. Görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir sorun olan inorganik beslenme karşısında sessiz kalmak bize yakışmazdı. Bu gerçekten bir insani görev." dedi. Salih Ünlü, "Mezra Yalıkavak projesi ile yüzde yüz organik beslenmeyi destekleyecek her türlü oluşumu görmek mümkün. Sütünden yoğurduna, etinden yumurtasına kadar organik beslenmeyi yüzde yüz desteklemekteyiz. Hatta besi hayvanlarımızın bile organik beslenmesini sağlıyoruz." dedi.

Başkent Holding A.Ş bünyesinde gastronomi alanında hizmet veren ve dönerci Serkan Usta , White Burger, BY Serhat Doğramacı , Sarı Restaurant gibi marka restoranları barındıran Başkent Grup Restoran İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Salih Ünlü, içerisinde sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir, sıfır atık felsefesiyle hizmet veren doğa dostu, gastronomi, yeme içme sanat atölyeleri, doğa etkinlik ve davetlerin yapılacağı küçük bir köy anlamına gelen "Mezra Yalıkavak'' ile organik beslenmenin önemine vurgu yaptı. İçerisinde koyun, keçi, tavuk, hindi vb hayvan ahırı, kümesi, sera, tarla, köy evi ve çoğu yırt dışından getirtilmiş binlerce çeşit botanik bitki bulunan asırlık çam ağaçlarıyla çevrili bir bahçe olan Mezra Yalıkavak ile Türkiye'de bir ilke adım attı. Salih Ünlü, Mezra Yalıkavak projesiyle Michelin en az 2 yıldıza aday olduklarını açıkladı.

Salih Ünlü Kimdir?

1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Bolu Mengen'li iş insanı Salih ÜNLÜ, Yazılım, Fizik ve İşletme bölümlerinden mezun olup üniversite hayatına halen dede mesleği olan Aşçılık bölümünde devam etmektedir.

Salih ÜNLÜ, 2004 yılında ailesinin desteği ile ilk şirketini kurmuş ve perakende mağazacılık sektöründe elektronik ürün ticareti ile iş hayatına başlamıştır.2010 yılında ÇİN'in silikon vadisi olarak bilinen GuangDong eyaletinin ShenZhen şehrine taşınmış ve on sene burada yaşayarak uluslararası tecrübeler edinmiştir.

2014 yılında Başkent ismi ile kurduğu ilk firma olan "Başkent Teknoloji Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret A.Ş." yanı sıra diğer grup şirketleri olan "Başkent Transport AŞ.", "Başkent Telekom AŞ.", "Başkent Grup Restaurant işletmeleri AŞ.", "Başkent Kıymetli Metal Madenciliği Ltd. Şti." , "Başkent Butik Tekstil İmalat Aş." ve "Başkent Uluslararası İnşaat AŞ. İsimli şirketlerin hepsinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2021 yılında tüm şirketlerini holding çatısı altında toplamıştır. Halen "Başkent Holding AŞ." Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Hayatı boyunca tüm dünya ülkelerini gezmeyi hedefleyen Salih ÜNLÜ 35 yaşına kadar kendi imkanlarıyla 35 ülke gezmiştir ve ticari hamlelerdeki başarısının altındaki en büyük etkenin bu seyahatler olduğuna inanmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk babası olan Salih ÜNLÜ, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi 'dir.

Etiketler : salih ünlü mezra yalıkavak işletme

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