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31 Ağustos 2023 Perşembe 15:15:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 15:15:00

Mesleki eğitim merkezlerinde "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları açılacak

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanlarını mesleki eğitim merkezleri kapsamına aldı.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamına alınan veya adı değişen meslek alan ve dallarının listesini yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre "siber güvenlik" ve "yenilenebilir enerji teknolojileri" alanları, mesleki eğitim merkezleri kapsamına alındı.

Bu alanlar altında, mesleki eğitim merkezlerinde "siber güvenlik" ve "güneş panel entegre sistemleri" dallarında eğitim verilecek.

Öte yandan, metalürji alanındaki "izabe" dalının adı "izabe ve haddecilik" olarak değiştirildi.

Etiketler : meb mesleki eğitim milli eğitim bakanlığı
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