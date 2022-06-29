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29 Haziran 2022 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 16:56:00

Merve Ulukanoğlu DKNY New York Markasının Çekimleri İçin yeniden Kuveyt'te

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Son yıllarda adından sıklıkla bahsettiren ünlü model Merve Ulukanoğlu, DKNY New York markasının yaz koleksiyonu çekimleri için Kuveyt'e davet edildi.

Daha önce de Hyatt Regency Hotel Kuwait için gerçekleştirilen reklam çekimlerinde de baş model olarak davet edilen Ulukanoğlu, bu kez de DKNY New York markasının yeni sezon koleksiyonu çekimlerini gerçekleştirdi.

Birçok Başarılı Projede İsmi Geçiyor

Avrupa ve Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesi olan Merve Ulukanoglu, tanınmış isimlerle ve markalarla çalışarak popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

Muhabirimizin kariyeri noktasında nasıl bir yol izlediğini hayranlarının da öğrenebilmesi adına sorduğu ''Şu anda DKNY New York markasının 2022 Yaz Koleksiyonu çekimlerine odaklanmış durumdasınız. Bu projeden sonra geleceğe dair planlarınız acaba nelerdir?'' sorusuna Ulukanoğlu ''Londra'da oyunculuk eğitimime devam ediyorum.Kariyerimi bu yönde de geliştirmek için çalışıyorum. Uygun bir proje geldiğinde sevenlerimin karşısına çıkmış olacağım .'' yanıtını verdi.

Çalışmalarındaki Başarısı Dilden Dile Yayılıyor

Dünyaca ünlü isimlerle çalışan Ulukanoglu , önümüzdeki günlerde oldukça büyük projelerin gerçekleşeceği haberini vererek adından sıkça söz ettireceğinin mesajını da veriyor.

Etiketler : dkyn new york merve ulukanoğlu kuveyt
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