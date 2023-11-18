Mersin Limanı'nda operasyon! 54 kg kokain ele geçirildi
Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alınmıştır." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerimizin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokain ele geçirilmiş, olayla ilgisi bulunan 10 kişi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla gözaltına alınmıştır." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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