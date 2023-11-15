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Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
15 Kasım 2023 Çarşamba 09:33:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 09:33:00

Mersin Limanı'nda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirildiğini ve bunun Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde el konulan en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirildiğini ve bunun Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde el konulan en yüksek miktar olduğunu bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Bolat, "Mersin Limanı'nda yürütülen operasyonda 113 bin 250 kaçak elektronik sigara ele geçirilmiş, yakalanan miktar Gümrük Muhafaza ekiplerince tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, paylaşımında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin öne çıkan diğer operasyonlarına da yer vererek şunları kaydetti:

"İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain emdirilmiş 1 ton 117 kilo asfalt ruloları, İstanbul Pendik Limanı'nda Ro-Ro Gümrük Sahası'na gelen bir tırda yapılan aramada 30 kilo 830 gram afyon sakızı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 193 dişçilik malzemesi ve 258 cep telefonu kasası, Ankara'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 600 bin makaron ve 475 kilogram dökme tütün, Derince Gümrük Müdürlüğünde farklı türlerde 9 bin 890 aydınlatma cihazı ele geçirilerek, Mersin Limanı'nda 625 bin lira kamu zararı önlenerek, gümrük idaresine düşük vergi oranına sahip tarife pozisyonundan beyan edildiği anlaşılan 3 milyon 570 bin lira değerinde 31 ton seccade, Mersin'de 90 bin 240 metrik ton fuel oil cinsi akaryakıt ve 2 bin 454 kamyon lastiği ele geçirilerek zehir tacirlerine 'Dur' denilmiş, kamu zararı önlenmiş, yaklaşık 80 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur. Gümrük Muhafaza teşkilatımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum."

Etiketler : ömer bolat mersin limanı kaçak elektronik sigara
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