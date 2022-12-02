VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eyüpsultan'da minibüs devrildi! Yaralılar var
MSB'den Dünya Engelliler Günü mesajı: Sevgi varsa engel yoktur
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İsveç'te Stockholm Camisi'ne İslamofobik saldırı
Musk, Twitter'ın Biden'ın oğlunun paylaşımlarını nasıl sansürlediğini ifşa etti
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İYİ Parti, Suriye'ye gidiyor
HDP'den 6'lı masaya ‘ortak aday' çağrısı!
FETÖ'cü Aytaç'tan kumpas itirafı: Biz yaptık
Düzce'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Şentop: Hafızlık toplumdaki görünmez önemli payelerden biridir
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Numan Kurtulmuş'tan 6'lı masaya: Herhangi bir ortak projeleri yok
Dünyanın en pahalı şehirleri New York ve Singapur
FBI'dan açıklama: Tiktok ABD için ulusal güvenlik endişesi oluşturuyor
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Iğdır'da özel öğrenciler "empati kafe" projesiyle farkındalık oluşturdu
İsrail Filistinli tutuklu aktivisti sınır dışı etme kararını salı gününe erteledi
Afra'yı takipte
Mekan açtı
Yıllara meydan okuyor
Kardeşlik ödülü
Düzce'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Bir kanser belirtisi: Burun tıkanıklığı
02 Aralık 2022 Cuma 15:39:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 15:39:00

Merkez Başkanı Kavcıoğlu'ndan büyüme ve enflasyon mesajı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir. Enflasyon 2024'te tek haneye düşecek." dedi.

TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Cari açık enerji ithalatıyla yükseldi, olumlu yansımalar enerji fiyatlarıyla gölgelendi" dedi.

Merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkanlar şöyle;

"Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması ile cari fazla vermeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modelinin cari denge üzerindeki olumlu yansımaları, enerji fiyatları tarafından gölgelenmekle birlikte, giderek daha somut hale gelmektedir.

Fiyat ve çevrimsel etkilerden arındırıldığında cari dengemiz üst üste dört çeyrek fazla vermiştir.

Ülkemiz, enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır.

Pandemi öncesi istikrarlı büyüyen ihracat, sonraki dönemde keskin bir yükseliş göstermiş ve 2021 yılında güçlü eğilimini koruyarak toplam 225 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin küresel ekonomi içindeki payı, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında yıllar itibarıyla ikiye katlanarak yüzde 2'ye ulaşmıştır.

2022 yılının ilk 10 ayında ise toplam ihracat 209 milyar doları aşmıştır.

Cari açık enerji ithalatıyla yükseldi, olumlu yansımalar enerji fiyatlarıyla gölgelendi.

Enflasyon göstergeleri yavaşlıyor, aylık enflasyon tarihsel ortalamalara yakın.

Para politikası ihracatı destekliyor.

Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlıya dönecek. Enflasyon 2024'te tek haneye düşecek. Enflasyonda 2023 beklentisi yüzde 22,3, 2024 beklentisi yüzde 8,8. Üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlıya dönecek."

Etiketler : TBMM plan ve bütçe komisyonu Şahap Kavcıoğluİ
Can gitti Karius geldi

Can gitti Karius geldi
Artık eğitmen

Artık eğitmen
Sabra çok ihtiyacım var

Sabra çok ihtiyacım var
Hande'ye aşk itirafı

Hande'ye aşk itirafı
Kubilay'ı sildi

Kubilay'ı sildi
Gözaltı bandıyla güzelleşiyor

Gözaltı bandıyla güzelleşiyor
Maratoncu Birce

Maratoncu Birce
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
Emmoğlu performansı

Emmoğlu performansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX