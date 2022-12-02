TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu "Cari açık enerji ithalatıyla yükseldi, olumlu yansımalar enerji fiyatlarıyla gölgelendi" dedi.

Merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu TBMM plan ve bütçe komisyonuna sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun sunumunda öne çıkanlar şöyle;

"Yatırım, istihdam ve ihracatın artırılması ile cari fazla vermeyi hedefleyen Türkiye Ekonomi Modelinin cari denge üzerindeki olumlu yansımaları, enerji fiyatları tarafından gölgelenmekle birlikte, giderek daha somut hale gelmektedir.

Fiyat ve çevrimsel etkilerden arındırıldığında cari dengemiz üst üste dört çeyrek fazla vermiştir.

Ülkemiz, enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır.

Pandemi öncesi istikrarlı büyüyen ihracat, sonraki dönemde keskin bir yükseliş göstermiş ve 2021 yılında güçlü eğilimini koruyarak toplam 225 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin küresel ekonomi içindeki payı, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan milli gelir bazında yıllar itibarıyla ikiye katlanarak yüzde 2'ye ulaşmıştır.

2022 yılının ilk 10 ayında ise toplam ihracat 209 milyar doları aşmıştır.

Cari açık enerji ithalatıyla yükseldi, olumlu yansımalar enerji fiyatlarıyla gölgelendi.

Enflasyon göstergeleri yavaşlıyor, aylık enflasyon tarihsel ortalamalara yakın.

Para politikası ihracatı destekliyor.

Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlıya dönecek. Enflasyon 2024'te tek haneye düşecek. Enflasyonda 2023 beklentisi yüzde 22,3, 2024 beklentisi yüzde 8,8. Üretici fiyatları kaynaklı baskılar ılımlıya dönecek."