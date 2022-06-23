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23 Haziran 2022 Perşembe 09:15:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 09:15:00

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

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Para Politikası Kurulu bugün toplanacak. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Para Politikası Kurulu, bugün yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.

FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası bu yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bıraktı.

Ekonomistler, bankanın bu toplantıda da yüzde 14 olan politika faizini değiştirmemesini öngörüyor.

MERKEZ BANKASI NE MESAJ VERECEK?

Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Etiketler : Merkez Bankası faiz kararı enflasyonla mücadele
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