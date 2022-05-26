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26 Mayıs 2022 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 07:45:00

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

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Merkez Bankası, 2022 yılının 5. faiz kararını bugün saat 14.00'de açıklayacak. Ekonomistler, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Piyasa, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Ekonomistler faizin yüzde 14'te sabit tutulacağını öngörüyor.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

17 EKONOMİST AYNI GÖRÜŞTE

AA Finans'ın 26 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

MB, MAYIS AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARINI YAYIMLADI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 23 HAZİRAN'DA

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak.

Etiketler : Merkez Bankası para Faiz kararı
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