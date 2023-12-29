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29 Aralık 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 13:30:00

Merkez Bankasının 2024 yılı takvimi belli oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporlarının tarihleri belli oldu.

TCMB, gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Raporda, PPK toplantısı öncesindeki 7 günlük sürenin "sessiz dönem" olarak adlandırıldığı ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmadığı belirtilerek, "Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler PPK'ya kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024'te 12 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır." denildi.

Merkez Bankasının, geçen yıl attığı adımlara da yer verilen raporda, 2023'te alınan para politikası, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi kararlarının yanı sıra TL mevduata yönelik makroihtiyati düzenlemelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Etiketler : tcmb kaçak içki operasyonu para politikası
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