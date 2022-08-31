Merkez Bankası'ndan "zorunlu karşılık" oranlarında değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduata dönüşümde hedef değerlerin güncellenmesine ve tüzel kişi dönüşüm hedefinin de koşul olarak eklenmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, döviz hesabından Türk Lirası hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tuturamayan bankaların ilave zorlulu karşılık yükümlülüğü arttırıldı. Buna göre, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı yüzde 10'nun altında kalan bankalar ilave 5 puan, yüzde 10 ila yüzde 20 arasında olan bankalar ise ilave 3 puan zorunlu karşılık ayıracak. Tebliğle, daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden Türk Lirası'na dönüşümde belli bir oranı yakalama şartı, tüzel kişi yani şirket hesapları için de geçerli olacak. Uygulama 2 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek.